Sydvac AB söker en C-chaufför / förare till våra torrsugar /grävsugar
2026-04-13
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, noggrann, social, hjälpsam och engagerad.
Tycker om att underhålla och sköta de fordon du arbetar med och kör.
Ser fördelar med att ha ett flexibelt och varierande arbete med både körning av lastbil och utförande av sug- och blåsarbete hos kund.
Har en god fysik, då jobbet innebär arbete med lastbilar, slangar och material
Har möjlighet att arbeta övertid samt på annan ort 1-10 veckor per år. Detta för att kunna hjälpa våra kunder när de efterfrågar det.
Utbildning kompetens
C-körkort
YKB
Meriterande
Säkerhet på väg
Erfarenhet av anläggningsarbete
Erfarenhet av industriarbete
Erfarenhet av rivningsarbete
BE-körkort
CE-körkort
Erfarenhet av att köra hjullastare/förarbevis hjullastare
Erfarenhet av arbete med minigrävare
Erfarenhet av svetsning och reparationer
Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och tillsättning kan ske innan annonstiden löpt ut.
Omarbetsgivaren
Sydvac AB är ett familjeägt bolag som har sina lokaler (kontor, verkstad, garage etc.) belägna mellan Lund och Södra Sandby. Vi startade år 1989 och har lång erfarenhet inom branschen.
Härifrån utgår arbetet med sug- och blåsbilarna till olika kunder runt om i Skåne. Vid vissa tillfälle utförs arbete även utanför Skåne.
Arbete utförs på industrier, byggarbetsplatser, kommuner, privatpersoner etc. Med hjälp av sug- och blåsbilarna utförs arbete med att suga och blåsa olika material såsom makadam, jord, restprodukter, spannmål, isolering, slam etc. Vi utför arbete inom torrsugning, vakuumsugning, vakuumschaktning och grävsugning med hjälp av torrsug, grävsug, vakuumsugbil etc.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Alla hjälps åt och vi har en god laganda. Då vi alltid är två personer på sug- och blåsbilarna så är vi en arbetsplats där vi stöttar varandra och hjälps åt i det dagliga arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@sydvac.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydvac AB
(org.nr 556820-8515), http://www.sydvac.se
247 22 SÖDRA SANDBY
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elisabeth Jönsson info@sydvac.se 0706-987098
