Swift Delivery söker C-kortscaufförer till Västerås

Swift Delivery Örebro AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-08-21


Swift Delivery söker 2 st C-Chaufförer

Publiceringsdatum
2025-08-21

Dina arbetsuppgifter
Distribution inom Västerås/Västmanland till företag och privatpersoner
• Provanställning / Fast anställning
• Egen bil
• 06-15 - 07-16
• Lön enligt kollektivavtal
Det vi söker hos våran medarbetare är:
• Serviceinriktad
• Punktlighet
• Självgående
• Noggrannhet
• Flexibel
• Ärlighet
• God lokalkännedom
• God kunskap i svenska, tal och skrift.
• Trevligt bemötande
• Körkort B, C, YKB
• Start enligt ök
Vill du vara med i vårat grymma team? Skicka en ansökan till oss!
Ansökan tas emot via mail:
Info@swiftdelivery.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Via mail
E-post: info@swiftdelivery.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swift Delivery Örebro AB (org.nr 559166-2647)
721 31  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Swift Delivery

Jobbnummer
9469918

