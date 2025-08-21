Swift Delivery söker C-kortscaufförer till Västerås

Dina arbetsuppgifter Distribution inom Västerås/Västmanland till företag och privatpersoner • Provanställning / Fast anställning • Egen bil • 06-15 - 07-16 • Lön enligt kollektivavtal Det vi söker hos våran medarbetare är: • Serviceinriktad • Punktlighet • Självgående • Noggrannhet • Flexibel • Ärlighet • God lokalkännedom • God kunskap i svenska, tal och skrift. • Trevligt bemötande • Körkort B, C, YKB • Start enligt ök Vill du vara med i vårat grymma team? Skicka en ansökan till oss! Ansökan tas emot via mail: Info@swiftdelivery.se