SweInvest Markets söker säljare off-market deals, exklusiva mandat
2025-08-18
När likviditet möter möjlighet - utanför börsen.
Det finns affärer som aldrig når rampljuset:
Onoterade aktier utan listning.
Fordringar som hålls låsta.
Obligationspositioner som aldrig blir publika.
SweInvest Markets skapar tillgång till dessa möjligheter. Vi bygger broar mellan investerare, ägare och kapitalförvaltare som söker något utöver det vanliga.
Nu söker vi en driven säljare/trainee som vill vara med och bygga vår off-market arena.
Din roll
Prospektera och kontakta potentiella kunder: ägare, investerare.
Driva hela säljcykeln från första dialog till stängd affär.
Skapa förtroende och långsiktiga relationer i en diskret miljö.
Arbeta nära ledningen och vara en del av SweInvests tillväxtresa.
Vi erbjuder
Tillgång till en exklusiv marknad där få aktörer verkar.
Direkt samarbete med bolagsledningen - korta beslutsvägar.
Attraktiv provisionsmodell
Ett varumärke som redan är erkänt inom kapitalåtervinning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom finans, investeringar eller juridik.
Är självgående, resultatorienterad och trivs med att bygga relationer.
Förstår värdet av diskretion, trovärdighet och snabbhet i affärer.
Vill vara en del av något nytt och exklusivt, inte mainstream.
Ansök / kontakta oss direkt: goce@sweinvest.se
SweInvest Markets är en affärsenhet inom SweInvest Finance AB.
Vi tillhandahåller inga investeringsråd och förvarar inga tillgångar. Vi skapar mötesplatser - inte produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: goce@sweinvest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweinvest Finance AB
Gullbergsstrandgata 36D
GÖTEBORG
