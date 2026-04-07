SweHatch söker reparatör och underhållsansvarig till kläckeriverksamheten
2026-04-07
Nu stärker vi vårt team i Flyinge med en medarbetare som i första hand arbetar som reparatör men som även deltar i kläckeriproduktionen.
OM TJÄNSTEN
I rollen som reparatör ansvarar du huvudsakligen för förebyggande underhåll, felsökning och reparation av våra processmaskiner. Du arbetar för att säkerställa en trygg och stabil drift i hela verksamheten.
Utöver reparatörsrollen är det viktigt med förståelse för hela verksamheten och därför ingår du också i kläckeriproduktionen där du bidrar till att upprätthålla hög kvalitet av maskiner, lokaler och utrustning.
Arbetet innefattar även dokumentation och rapportering av avvikelser och förbättringsförslag gällande djurhälsa, arbetsmiljö och maskiner. Arbetsmiljön i kläckeriet är varm och fuktig, och du behöver kunna arbeta i denna typ av miljö.
Arbetstiderna är 07.00-16.00 måndag till fredag, visst helgarbete kan komma att förekomma.
OM DIG
Du är ansvarstagande, analytisk och trygg i att arbeta självständigt. Du är noggrann, kommunikativ och har förmågan att se helheten i produktionsflödet. Av säkerhetsskäl är svenska i tal och skrift är ett krav. Det är ett krav att du följer våra interna regler kring säkerhet och hygien för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
För att säkerställa god djurhälsostatus får du inte äga eller hantera fjäderfä eller reptiler privat.
Vi ser gärna att du har teknisk bakgrund - exempelvis lättare elutbildning och erfarenhet av maskinunderhåll. Erfarenhet av förebyggande underhåll är meriterande. A+B-truckkort och kunskaper i engelska är också meriterande.
ANSÖKAN & KONTAKT Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2026-05-01. Tillträde sker enligt överenskommelse. De kandidater som bäst matchar rollen kontaktas först för en kort telefonavstämning, följt av en kompetensbaserad intervju hos oss. För slutkandidater genomför vi även referenstagning och en bakgrundsanalys. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Hatchery Manager, Sofie Åkesson på sofie.akesson@scandistandard.com
Vi behandlar inga ansökningar via mail. Alla CV måste gå via Teamtailor.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronfågel AB
https://careers.kronfagel.se
Holmbyvägen 65 (visa karta
)
247 47 FLYINGE
Kronfågel
9840134