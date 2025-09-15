Swedish Agro Utökar Och Söker Ny Fodersäljare!
Motiveras du av att sälja och säkra värdeskapande lösningar för dina kunder? Är du duktig på att skapa långsiktiga relationer som en naturlig del av försäljningsprocessen? Då kan du vara vår nya säljare på nötfoder, nötfodertillskott och lantbruksförnödenheter hos oss på Swedish Agro!
Som säljare hos oss kommer du tillhöra försäljningsteamet inom foder som består av sjutton personer i Sverige som tillsammans arbetar för att skapa mervärde för våra kunder. Du kommer att arbeta inom området Småland/Västra Götaland.
DITT ANSVARSOMRÅDE Försäljning och rådgivning
Som säljare hos Swedish Agro har du som uppgift att skapa största möjliga mervärde för våra kunder genom att lyssna på deras behov, ge vägledning om våra produkter och skräddarsydda lösningar i samarbete med kunniga kollegor. Du kommer att arbeta självständigt och ha eget ansvar för din försäljning och uppsatta försäljningsmål för foder och tillskottsprodukter inom Nöt men även produkter inom växtodlingsområdet m.m. Du kommer att vara specialist inom försäljning och rådgivning i en bransch som är under ständig utveckling. Tjänsten är på 100%. Placeringsort kommer att vara på någon utav våra anläggningar i Småland eller Västra Götaland. Du rapporterar till Försäljningschef Foder.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Försäljning utifrån uppsatta säljmål
Rådgivning och vägledning om våra produkter
Bearbetning av nya kunder
Utveckling av affärer och relationer med både nya och befintliga kunder
DIN PROFIL
För att lyckas som säljare hos Swedish Agro, så är du en god kommunikatör, har en god analytisk förmåga och en egen drivkraft att utveckla affärer och skapa resultat. Du har en god förståelse och intresse för svenskt lantbruk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Är du utbildad agronom, lantmästare eller agrotekniker så är det meriterande men vi ser det inte som ett krav. Din bakgrund kan också vara att du har inskaffat matchande kunskaper via tidigare arbetsroller. Eftersom resor ingår i tjänsten ser vi också att du är flexibel och självständig.
Vidare ser vi att du:
Har erfarenhet av försäljning
Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Har god datorvana
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish AgroPå Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet. ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig! Sista ansökningsdagen är 2025-10-12.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Svensson, Försäljningschef Foder, tfn +46 766 47 2012
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9507781