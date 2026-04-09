Sweden Seafood i Västervik söker Produktionspersonal
Sweden Seafood AB / Fabriksjobb / Västervik Visa alla fabriksjobb i Västervik
2026-04-09
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sweden Seafood AB i Västervik
Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare hos Sweden Seafood arbetar du i hjärtat av vår produktion, där vi förädlar lax biprodukter till foder för både svensk och internationell marknad. Verksamheten är en viktig del av en cirkulär och hållbar livsmedelskedja där resurser tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt.
Arbetet är varierande och kan innefatta produktion, paketering, intern logistik samt truckkörning.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta
Produktion och hantering av fiskbaserade biprodukter
Truckkörning, lastning och lossning
Intern materialhantering och lagerarbete
Följa gällande hygien-, kvalitets- och säkerhetsrutiner
Bidra till ordning, effektivitet och en god arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort
Har erfarenhet av produktion, industri eller lager (meriterande)
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Är flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider
Erfarenhet från livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: milan.gurbin@swedenseafood.se Arbetsgivare Sweden Seafood AB
(org.nr 556733-7943) Jobbnummer
9844563