Swede-Wheel AB söker Produktions- och Materialplanerare
2025-08-28
Är du passionerad och nyfiken och vill vara del av en härlig resa?
Swede-Wheel och HILFA söker talangfulla individer att ansluta till vårt team. Vi fokuserar på enkelhet och långsiktighet i alla beslut, att bevara vår företagskultur och att ha tydlighet i våra processer. Våra kärnvärden inkluderar kundfokus där vi prioriterar långsiktiga beslut med kunden i centrum, lagarbete där vi främjar engagemang och en "rätt från mig"-mentalitet, innovation genom att utveckla högkvalitativa och användarvänliga produkter samt hållbarhet med ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.
Bli en del av vår resa och en betydande del i att forma framtiden för vårt företag.
Ansök nu för att bli en del av vårt visionära team.
OM ROLLEN OCH VEM VI TROR DU ÄR
Är du en strukturerad och analytisk person med känsla för planering och flöden? Vi på Swede-Wheel söker en Produktions- och Materialplanerare som vill vara navet i vår produktion. I rollen får du ansvar för att planera produktionen, balansera kapacitet och materialtillgång samt säkerställa att våra kunder får sina produkter i tid.
Du arbetar i nära samarbete med produktion och försäljning för att optimera produktionsflödet och säkerställa korta och korrekta ledtider. Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där struktur, problemlösning och kommunikation är nycklar till framgång.
Exempel på arbetsuppgifter
Rollen innebär att du är en nyckelspelare i verksamheten och har daglig kommunikation med olika delar i organisationen och våra leverantörer:
Planera produktion på kort och medellång sikt baserat på prognoser och orderstock
Säkerställa materialtillgång i rätt tid för att undvika produktionsstopp.
Stötta teamledare i att prioritera och omplanera produktion vid förändrade behov
Följa upp kapacitetsutnyttjande, leveransprecision och effektivitetsfaktorer
Nära samarbete med Inköp, produktion och lager för att optimera flöden
Identifiera flaskhalsar och bidra till förbättringsprojekt i produktionenPubliceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom inköp/logistik/produktionsplanering inom tillverkande industri
God systemvana, gärna erfarenhet av Monitor G5
Tala och skriva obehindrat på svenska
God analytisk förmåga och en känsla för struktur och koordinering. Dina personliga egenskaper
Noggrann, kommunikativ och lösningsorienterad.
Förmåga att balansera flera parallella uppgifter och prioritera rätt.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Engagerad och utvecklingsinriktad med intresse för produktionsflöden.
Vakant tjänst: Produktions- och Materialplanerare
Ansvarig kontakt Swede-Wheel: Albin Björhag
Kontaktuppgifter: albin.bjorhag@swede-wheel.se
0370-630507
Annonslänk: Swede-Wheel Webb
Sök tjänsten via: jobb@swede-wheel.se
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%, dagtid,
Placering: Hillerstorp, Jönköpings län
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Swede-Wheel! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än angivet datum. Välkommen med din ansökan genom att skicka relevanta uppgifter till: jobb@swede-wheel.se
.
Vid frågor eller funderingar kontakta Albin Björhag
Vi ser fram emot att höra ifrån dig,
Team Swede-Wheel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@swede-wheel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsplanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swede-Wheel AB
(org.nr 556458-5569), https://www.swedewheel.com/sv
Nygårdsvägen 1 (visa karta
)
335 73 HILLERSTORP Kontakt
Albin Björhag albin.bjorhag@swede-wheel.se 0370-630507 Jobbnummer
9479675