SweAkustik söker undertaksmontörer & snickare till Örebro
SweAkustik AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Örebro Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Örebro
2025-09-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SweAkustik AB i Örebro
, Norrköping
, Karlstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du vår nya kollega?
SweAkustik är under tillväxt och därför letar vi nu efter nya talanger till våra kontor i Karlskoga & Örebro.
SweAkustik består idag av ca 55 medarbetare fördelade på 5 kontor som gör att möjligheterna är stora för dig som söker en karriär med chans till personlig utveckling och avancemang. Har du kanske en erfarenhet från branschen, då är detta meriterande. Kunskap är vårt signum och hos oss kan du nå din fulla potential.
Företagskultur
Medarbetarna är SweAkustik:s viktigaste tillgång och det är medarbetarnas lojalitet, samarbete och drivkraft som är avgörande för att bolaget ska nå upp till kundernas förväntningar.
SweAkustik
Vi levererar kompletta rumslösningar som ger förutsättningar för arbete och möten idag och som lätt anpassas för framtiden.
Montage av täta och glasade väggsystem med smarta dörrlösningar
Montage av alla undertak som finns på marknaden samt väggakustik
Montage av väggar
Montage av kompletterande belysning
Montage av beklädnadspaneler
Vi hjälper till med idéer och lösningar för att uppfylla föreskrivarens önskemål när det gäller design och funktion. Vi ser också till att slutprodukten blir kostnadseffektiv och monteringsvänlig. Med lång erfarenhet och breda kunskaper tar vi fram snygga och smarta lösningar för såväl inom- som utomhusmiljöer.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Olika former av montage. Undertak & glas/väggsystem är vår kärnverksamhet så har du en tidigare erfarenhet inom bygg så har du säkert stött på momenten.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är en god och lojal lagkamrat. Du har ett eget driv och ett engagemang av ditt arbete. Du är mån om att ditt arbete är kvalitativt Kvalifikationer
Du innehar B-körkort. Arbetsresor förekommer.
Du behärskar svenska språket i tal ock skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: rekrytering@sweakustik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undertaksmontör - Karlstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweAkustik AB
(org.nr 559265-7596), http://sweakustik.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Platschef
Tony Andersson tony.andersson@sweakustik.se +46 70 455 27 30 Jobbnummer
9513385