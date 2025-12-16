SVU-koordinator till sektor Omsorg i Kävlinge kommun (vikariat)
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för medborgare i en viktig övergång mellan sjukhus och hem? Handläggarenheten, sektor Omsorg i Kävlinge kommun söker nu en vikarie som SVU-koordinator för en kollega som ska vara föräldraledig.
Som SVU-koordinator samverkar du med slutenvårdsavdelningar och primärvården inför utskrivningar från sjukhus. Du arbetar i det regiongemensamma IT-stödet Mina Planer för att säkerställa trygga hemgångar för medborgare som kan behöva omsorgsstöd och vardagsrehabilitering.
Arbetet är varierat och innefattar:
- Samverkan med legitimerade kollegor, hemtjänstområden, hemtagningsteamet och korttidsenheten.
- Administration och kommunikation via telefon och e-post med medborgare, anhöriga och samverkansparter.
- Myndighetsutövning i form av förenklade utredningar enligt Socialtjänstlagen i systemet LifeCare Handläggare.
- Att delta i MAS/MAR-träffar och representera enheten i olika samverkansforum.
Du blir en del av ett engagerat team tillsammans med två SVU-handläggare och deltar i multiprofessionella möten varje vecka.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är:
- Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad arbetsterapeut.
- Har minst 5 års erfarenhet av kommunal verksamhet (hemsjukvård och/eller omsorg).
- Strukturerad, tydlig och trygg i din profession.
- Van att arbeta administrativt och trivs med telefonkontakt.
- Har förmåga att prioritera, koordinera och skapa goda relationer.
Du är engagerad i samverkan och har lätt för att hantera periodvis högt tempo utan att tappa kvalitet.
Låter det intressant?
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som arbetar för trygga hemgångar och god samverkan!
Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. I denna rekrytering kommer vi tillämpa löpande urval.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp socionomexamensbevis samt utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes. Har du fått det digitalt, visar du bara upp det.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
