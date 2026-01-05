Svetsspecialist - projektuppdrag inom energisektorn (halvtid)
Vi söker nu en erfaren svetsspecialist till ett större projekt hos ett ledande energibolag i Stockholm. Uppdraget är kopplat till ett pågående anläggningsprojekt avseende byte av överhettare och innebär ett kvalificerat tekniskt ansvar inom svets, kvalitet och säkerhet. Rollen passar dig som har djup teknisk kompetens inom svets, är trygg i att arbeta självständigt på site och trivs med att fungera som beställarens tekniska stöd i ett komplext industriprojekt.
Period: 11 januari 2026 - 14 augusti 2026
Omfattning: Halvtid
Placering: På plats hos kund i Stockholm
Arbetstid: Kontroller dag- och nattetid förekommerPubliceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som svetsspecialist fungerar du som beställarens förlängda arm inom svetsområdet. Du säkerställer att svetsarbeten utförs enligt kontrakt, gällande svetsstandarder samt arbetsmiljö- och säkerhetskrav. Uppdraget bedrivs på plats och omfattar både dag- och nattarbete i samband med kontroller.
Ansvar:
• Fungera som tekniskt stöd för beställaren inom svets
• Säkerställa att kontrakt, standarder och krav avseende svets efterlevs och dokumenteras korrekt
• Säkerställa att svetsarbeten utförs enligt arbetsmiljö- och säkerhetskrav, inklusive Heta arbeten
• Agera projektets "ögon på site" med mandat att agera vid kvalitetsbrister
Dina arbetsuppgifter
• Inläsning av kontrakt, ritningar och montagebeskrivningar
• Utforma egen handlingsplan i samråd med projektgruppen
• Kontrollera att rätt WPS används, att korrekt tillsatsmaterial nyttjas och att dokumentation hanteras korrekt
• Utföra visuell kontroll av svetsar och svetskvalitet
• Granska och verifiera ritningar, kontrollplaner (ITP), svetskompetenser och WPS
• Rapportera svetsrelaterade avvikelser och kvalitetsbrister direkt till beställaren
• Ha löpande dialog med leverantörens QA-funktion
• Delta i riskbedömningar och arbetsmiljöplanering kopplat till svetsarbete
• Säkerställa att komplett och korrekt svetsdokumentation finns inför överlämning till förvaltning
Rapportering och samverkan:
• Dagliga dagboksnoteringar
• Rapportering till projektgruppen
• Deltagande i projekt- och leverantörsmöten
• Dokumentera och följa upp avvikelser samt bidra till åtgärder
Befogenheter:
• Avbryta arbete vid misstanke om felaktigt utförande, efter kontakt med beställaren
Vem är du?
Kvalifikationer - krav:
• Minst IWS (International Welding Specialist), gärna IWI-C (International Welding Inspector - Comprehensive)
• Flerårig erfarenhet från liknande uppdrag inom industri-, energi- eller processanläggningar
• Grundläggande kunskap om pannors uppbyggnad och konstruktion
Meriterande:
• Erfarenhet av att självständigt ta fram handlingsplaner i samråd med projektgrupp
• Erfarenhet av rollen som projektets "ögon på site"
• Erfarenhet av riskbedömningar och arbetsmiljöarbete kopplat till svets
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
