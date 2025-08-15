Svetslärare till Industrios vuxenutbildning i Stockholm!
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Industrio Kompetens AB i Stockholm
Vill du göra skillnad och samtidigt arbeta i en trygg och stödjande miljö?
Hos oss får du möjligheten att vara del av en organisation med stark teamkänsla och engagerade kollegor. Vi erbjuder goda arbetsvillkor med kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Just nu söker vi en svetslärare till vår arbetsmarknadsutbildning i Stockholm.
Brinner du för att vägleda människor mot ett yrkesliv inom en bransch med stor efterfrågan? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som svetslärare hos Industrio får du en nyckelroll i utbildningsverksamheten.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, förbereda och genomföra undervisningen inom svetsteknik - både teoretiskt och praktiskt. All undervisning sker i enlighet med våra interna riktlinjer, policys samt kundavtal och aktuella regelverk.
Du kommer även att ha en aktiv roll i arbetet med att ordna, planera och följa upp APL-platser. Vi ser gärna att du använder ditt nätverk inom industribranschen för att hitta relevanta och kvalitativa praktikplatser till våra deltagare.
Rollen kräver att du trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt på egen hand, samtidigt som du gärna samarbetar med dina kollegor för att nå gemensamma mål. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete mellan yrkeslärare, pedagogiskt stöd, administratör och verksamhetschef är centralt - och där du rapporterar direkt till verksamhetschefen.
Industrio är i en spännande fas av utveckling och tillväxt - vi söker därför dig som vill vara med och forma framtiden för vår verksamhet!
Vem är du?
Har du erfarenhet som svetsare men saknar tidigare bakgrund inom undervisning? Då tror vi att du har en naturlig pedagogisk förmåga och känner dig trygg i att dela med dig av dina kunskaper och tala inför grupper.
Vi söker dig som har lätt för att motivera och engagera deltagare, och som brinner för att stötta människor i en avgörande fas av deras liv. Din förmåga att se och bejaka individers olikheter är något vi värdesätter högt, liksom din sociala och öppna personlighet.
Utöver ditt engagemang i klassrummet vill vi att du är strukturerad, noggrann och kan planera undervisningen med tydliga mål. Vi arbetar aktivt med digitala verktyg och ser gärna att du har vana vid - och trivs med - digitala arbetssätt.
Eftersom du blir en del av ett mindre team, tror vi också att du uppskattar samarbete och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gedigna kunskaper inom olika svetsmetoder.
Pedagogisk utbildning eller minst ett års erfarenhet av att undervisa vuxna (även unga vuxna i åldern 16-25 räknas in).
God förståelse för utbildningens innehåll och branschens kompetenskrav.
God datorvana
Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli anställningsbara. Det kräver att du som utbildare har god insikt i hela utbildningens innehåll samt förståelse för målgruppens behov.
Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst som inleds med sex månaders provanställning. Därefter finns möjlighet till fast anställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: alexander@industrio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industrio Kompetens AB
(org.nr 559481-0573), https://industrio.se/ Kontakt
Alexander Psajd alexander@industrio.se 070 661 58 81 Jobbnummer
