Svetsare? Vi söker dig med erfarenhet som svetsare runt Ulricehamn!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Ulricehamn Visa alla svetsarjobb i Ulricehamn
2025-09-08
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Ulricehamn
, Borås
, Tranemo
, Svenljunga
, Falköping
eller i hela Sverige
Svetsare sökes - Bli en del av vårt drivna team!
Är du en skicklig svetsare med öga för detaljer och passion för kvalitet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta i en kreativ och utmanande miljö där du får vara med och skapa robusta, hållbara metallkonstruktioner i varierande och spännande projekt.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Svetsning av material och komponenter:
Du arbetar med MIG, MAG och TIG beroende på projektets krav. Din erfarenhet är avgörande för att säkerställa både hållbarhet och säkerhet i slutresultatet.
Läsa och tolka ritningar:
Du analyserar tekniska ritningar och specifikationer för att leverera enligt högt ställda kvalitetskrav. Noggrannhet och förståelse är nyckeln här.
Vem söker vi?
Du som:
Har erfarenhet av svetsning (gärna med MIG, MAG och TIG).
Kan läsa och förstå tekniska ritningar och specifikationer.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
Trivs med att arbeta i team och har en positiv attityd.
Är självgående och tekniskt kunnig.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du:
En dynamisk arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter.
Spännande projekt med tekniska utmaningar.
Ett engagerat och kompetent team.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och CV via vår hemsida.
OBS: Om du anger referenser i din ansökan, se till att de är informerade om att de kan bli kontaktade.
Om Uniflex
Vi erbjuder:
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och utmaningar.
Ett kompetent och stödjande team som strävar efter att leverera bästa möjliga resultat.
Konkurrensmässiga löner och förmåner.
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
