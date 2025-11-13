Svetsare Till Zepro (z-Lyften) I Bispgården
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Svetsarjobb / Ragunda Visa alla svetsarjobb i Ragunda
2025-11-13
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Ragunda
, Sundsvall
, Östersund
, Krokom
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en svetsare och två montörer för uppdrag hos ZEPRO (Z-lyften) i Bispgården.
Din roll hos oss
I rollen som Svetsare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift innebära främst hand/manuell svetsning med MIG- och MAG, där du arbetar med tillverkningen av detaljer till bakgavellyftarna. Arbetet består till största del av hand/manuell svetsning men kan även innebära arbete i svetsrobot. Du kommer se till att maskinen kan utföra arbetet genom att hantera driftstopp och störningar. Vi gärna att du har några års erfarenhet inom svetsområdet, gärna från producerande industri. Meriterande om du har erfarenhet av robotsvetsning.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Vi ser att du som söker gärna har en gymnasial utbildning med inriktning industri eller liknande.
Kunskaper inom ritningsläsning.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du bör även ha körkort och bil då det är begränsade möjligheter till kommunala förbindelser.
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du är pålitlig, plikttrogen, driven och arbetsvillig. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för det du producerar. Du tycker att det är viktigt att det är ordning och reda i produktionen och har bra koll på säkerhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där det är viktigt för oss är att vi hittar dig som är rätt person för jobbet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från producerande industri
Några års erfarenhet inom svetsområdet
Truckkort
Erfarenhet av robotsvetsning
Erfarenhet från MIG/MAG-svetsning, licenser är meriterande men inget krav.
Övrig information
Omfattning: Heltid, måndag till fredag, dagtid/2-skift.Anställningsform: VisstidLön: Enligt kollektivavtal.Ansökan: Sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på vår hemsida: www.onepartnergroup.se.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Om ZEPRO
ZEPRO (Z-Lyften Produktion AB) tillverkar och säljer hydrauliska bakgavellyftar. Tillverkningen är kundorderstyrd och sker i egna lokaler i Bispgården och sysselsätter ca 140 personer. Affärerna är globala med kunder och kollegor i hela världen. ZEPRO är en del av Hiab, en ledande leverantör av lasthanteringsutrustning, intelligenta tjänster och digitalt uppkopplade lösningar.Hiab är en ledande leverantör av smarta och hållbara lasthanteringslösningar. Vi är fast beslutna att varje dag leverera den bästa kundupplevelsen med engagerade medarbetare och partners. I Hiabs varumärkesportfölj ingår HIAB, EFFER och ARGOS lastbilskranar, MOFFETT och PRINCETON påhängstruckar, LOGLIFT skogskranar, JONSERED återvinningskranar, MULTILIFT lastväxlare, GALFAB vajerlyftar, och ZEPRO, DEL och WALTCO bakgavellyftar. Som en pionjär inom branschen fortsätter Hiab att göra lasthantering smartare, säkrare och mer hållbar för att skapa en bättre morgondag. Hiab är en del av Cargotec Corporation. www.hiab.com
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos ZEPRO (Z-lyften). Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.hiab.com/en/brands/zepro Arbetsplats
Z-Lyften Produktion AB Kontakt
Elina Nyström elina.nystrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9603486