Svetsare till Volvo Construction Equipment i Braås
Svetsarjobb / Växjö
2025-09-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
*
Har du goda svetserfarenheter? Vill du arbeta i ett globalt bolag som är marknadsledande inom fordonsindustrin?
Då är det dig vi söker!
Som svetsare är du en del av ett mångsidigt team av skickliga yrkesmän och kvinnor som arbetar med energi och passion för att vara världsledande inom tillverkningsindustrin.
Just nu befinner sig Volvo Construction Equipment i ett spännande och expansivt skede och söker duktiga svetsare för att förstärka sitt team.
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico där det för rätt person kan finnas möjlighet att erbjudas anställning hos Volvo Construction Equipment.
Blir du aktuell för tjänsten kommer du under rekryteringsprocessen genomgå en svetsvalidering.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i någon av svetsgrupperna som finns på företaget.
Arbetet kan vara fysiskt tungt, men arbetsmiljön är en viktig faktor som det ständigt arbetas med.
Arbetet sker på ett strukturerat sätt för att nå uppsatta produktionsmål, vilket ställer stora krav på din egen insats.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Vi söker dig som
• Relevant gymnasial eller yrkesutbildning alternativt relevant erfarenhet
• Licenserad svetskompetens är meriterande
• Erfarenhet från Mig/Mag-svetsning i tillverkningsindustri, gärna tjockare material
• God samarbetsförmåga och tycker om att arbeta såväl i grupp som självständigt
• Intresse av att arbeta med ständiga förbättringar och god initiativförmåga
Vänligen bifoga svetscertifikat i samband med din ansökan.
Som individ behöver du vara öppen för förändringar och känna ett engagemang för att arbeta med ständiga förbättringar.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Som person ser du dig själv som driven och kvalitetsmedveten med ett stort tekniskt intresse.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
