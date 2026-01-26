Svetsare till välbetalt jobb i Trollhättan
Jovi Konsult AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-01-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Vi söker en driven och självständig svetsare för ett välbetalt arbete i Trollhättan. Denna roll innebär att noggrant utföra svetsarbeten i enlighet med givna specifikationer och att spela en viktig roll i vårt tekniska team. Du förväntas vara ansvarstagande och ha förmågan att arbeta självständigt samt att bidra till hela teamets framgång.Dina arbetsuppgifter
Utföra svetsning enligt ritningar och specifikationer.
Inspektera och kvalitetssäkra svetsfogar för att uppfylla höga standarder.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att optimera produktionsprocesserna.
Följa säkerhetsföreskrifter och upprätthålla en trygg arbetsmiljö.Bakgrund
Erfarenhet av olika svetsmetoder och arbete med olika material.
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar är meriterande.
Erfarenhet från tidigare svetsjobb eller liknande tekniska roller.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av svetsning eller relaterat område.
Grundläggande kunskaper i svenska (tal och skrift).Dina personliga egenskaper
Driven och självgående med stark förmåga att ta egna initiativ.
Förmåga att arbeta noggrant och effektivt under eget ansvar.
Ansvarsfull och engagerad i att nå företagets mål och visioner.
Ansökan och urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att ta del av denna spännande möjlighet i Trollhättan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5847748-1808713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Trollhättans Stad (visa karta
)
461 83 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9705935