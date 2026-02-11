Svetsare till uppdrag i Södra Stockholm
2026-02-11
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vår kund är verksamma inom industrin, och gör produkter till medicin- och bryggeribranschen. De är ett bolag med en 150 årig historia med fabriker över hela världen. Företaget har ett gott rykte och är en attraktiv arbetsgivare internationellt.Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:
• Ritläsning
• Kapning
• Svetsning med TIG-metoden
• Dokumentation
Tjänsten är med start omgående och du kommer erbjudas en visstidsanställning med stor chans till förlängning och anställning hos kundföretaget. Arbetsplatsen är belagd i Jordbro och arbetstiderna är mån-fre, 07.00-15.30.Profil
Vi söker dig som har två till tre års erfarenhet av tidigare svetsjobb där du utfört svetsning via TIG-metoden. Det är meriterande om du arbetat inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin, samt har vana av dokumentation. Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta, är hjälpsam och uppskattar att arbeta med andra människor.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
