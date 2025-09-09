Svetsare till tillverkande industri i Markaryd
2025-09-09
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Som svetsare hos oss blir du en del av ett team där noggrannhet, ansvar och samarbete är avgörande för att lyckas. Vi arbetar med tillverkning i både rostfritt stål, svart stål och koppar. Arbetet är ackordsbaserat, vilket innebär att du behöver kunna arbeta effektivt och vara stresstålig. Du kommer att jobba antingen på dagtid eller i 2-skift - flexibilitet är därför ett krav.
Svetsning enligt MIG, MAG och TIG-metoder
Arbeta med olika material såsom koppar, rostfritt och svart stål
Lödning och andra praktiska moment
Följa ritningar och produktionsunderlag
Kvalitetssäkring av eget arbete
Aktivt samarbete med övriga i teamet
DINA KVALIFIKATIONER
Du har tidigare erfarenhet av svetsning (MIG, MAG, TIG)
Har du inte utbildning inom området, ser vi gärna att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift är ett krav
Du kan arbeta självständigt och tar ansvar för din arbetsinsats
Du är noggrann, engagerad och har god samarbetsförmåga
Du trivs i ett högt arbetstempo och klarar av att jobba under tidspress MERITERANDE
Truckkort A och B
Traversutbildning (upp till 500 kg)
Erfarenhet av arbete på ackord eller inom liknande tillverkningsindustri DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Är en positiv och ansvarstagande lagspelare
Har ett praktiskt handlag och tycker om att jobba med kroppen
Är flexibel med arbetstider och inställd på att jobba dagtid eller 2-skift
Har en vilja att utvecklas och bidra till gruppens gemensamma mål
Tar stolthet i ett väl utfört arbete
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@jobandtalent.com 073-6789490 Jobbnummer
9499737