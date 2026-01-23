Svetsare till Stockholm-Upplands Väsby

WeStaff Sweden AB / Svetsarjobb / Stockholm
2026-01-23


WeStaff Sweden söker nu en svetsare till vår kund i Upplands Väsby-Stockholm. Det här är ett inhyrningsuppdrag med omgående start.
Detta är en bra tjänst och uppdraget pågår på lång sikt!
Ditt nya jobb
Arbetsuppgifterna varierar från enklare detaljsvetsning till komplicerad sektionssvetsning av ugnsmodeller. Du kommer främst svetsa i tunnplåt (1-2,5mm) och arbeta med rostfritt krom. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas vidare och ta ett större ansvar.
Anställning

Tillträde: omgående med 6 månaders provanställning

Arbetstider: dagtid måndag-fredag

Kollektivavtal

Publiceringsdatum
2026-01-23

Kvalifikationer
God kunskap i svenska (tal och skrift).

Kunskap i MIG/TIG-svetsning.

Kunskap i mekanisk ritningsläsning.

Tidigare erfarenhet av svetsning.

Du som person
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du är:

Noggrann, självgående och nyfiken.

Stresstålig och trivs att arbeta både självständigt och i grupp.

Initiativtagande och strävar alltid efter att utvecklas.

Missa inte denna chans, skicka in ditt CV redan idag!
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team, och har över 30 års erfarenhet av rekryteringsbranschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och en personligt engagemang.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7106944-1805851".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9702525

