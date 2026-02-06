Svetsare till Stockholm-Upplands Väsby
2026-02-06
WeStaff Sweden söker nu en svetsare till vår kund i Upplands Väsby-Stockholm. Det här är ett inhyrningsuppdrag med omgående start.
Detta är en bra tjänst och uppdraget pågår på lång sikt!
Ditt nya jobb
Arbetsuppgifterna varierar från enklare detaljsvetsning till komplicerad sektionssvetsning av ugnsmodeller. Du kommer främst svetsa i tunnplåt (1-2,5mm) och arbeta med rostfritt krom. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas vidare och ta ett större ansvar.
Anställning
Tillträde: omgående med 6 månaders provanställning
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Kollektivavtal Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
God kunskap i svenska (tal och skrift).
Kunskap i MIG/TIG-svetsning. Meriterande erfarenhet av TIG-Svets
Kunskap i mekanisk ritningsläsning.
Tidigare erfarenhet av svetsning.
Du som person
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du är:
Noggrann, självgående och nyfiken.
Stresstålig och trivs att arbeta både självständigt och i grupp.
Initiativtagande och strävar alltid efter att utvecklas.
Missa inte denna chans, skicka in ditt CV redan idag!
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team, och har över 30 års erfarenhet av rekryteringsbranschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och en personligt engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6680605-1829855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9729101