Svetsare till Siemens Energy i Finspång
Vi söker en svetsare - Bli en del av vår kunds redan dynamiska team!
Vill du vara med och spela en viktig roll i vårt framgångsrika team? Vi söker nu en svetsare för att stärka vårt lag som arbetar med att svetsa komponenter till gasturbiner samt reparera ångturbinskomponenter. Om du har ett starkt engagemang för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet, är detta en fantastisk möjlighet för dig!Profil
Vi söker en person som tar stort ansvar och är medveten om de risker som kan förekomma kopplat till arbetsmiljö samt som kan arbeta skift ( 2 skift ). Du har en god analytisk förmåga och kan se detaljer samtidigt som du är ordningsam och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat och har ett sinne för ordning och reda, vilket gör att du alltid strävar efter att hålla högsta standard. Som lagspelare är du ödmjuk, flexibel och har ett hänsynsfullt bemötande både gentemot dina medarbetare och kunder. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager Mikael Carinci på mikael.carinci@randstad.se
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden som svetsare kommer du att
Delta aktivt i förbättringsarbetet inom avdelningen och utveckla rollen, arbetsmetoder och processer tillsammans med kollegor.
I dina arbetsuppgifter som svetsare så kommer du att behöva vara kunnig inom dessa olika svetsvarianter! TIG, MMA, MAG och rörtrådssvetsning.
Medverka i avdelningens förbättringsarbete och utveckla rollen, arbetssätt och processer tillsammans med övriga medarbetareKvalifikationer
Varför du bör söka denna tjänst
Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av ett kompetent och engagerat team där vi sätter arbetsmiljö och kvalitet i första rummet.
Här får du vara med och påverka och utveckla arbetssättet i en spännande och växande verksamhet.
Hos oss får du både utmaningar och stöd i din utveckling, med möjlighet till både lärande och karriärtillväxt.
Vi värdesätter ett nära samarbete och en god arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål.
Du har goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar.
Du har goda kunskaper i det svenska språket muntligt/skriftligt. Engelska språket är meriterande.
Du har även goda kunskaper i matematik!
Du är riskmedveten och tar ett stort ansvar kopplat till arbetsmiljö.
Du har en god analytisk förmåga, är ordningsam och kvalitetsmedveten.
Du arbetar strukturerat samt har sinne för ordning och reda (5-S).
Du är en lagspelare med ödmjukhet, flexibilitet och hänsynsfullt bemötande både mot medarbetare och kund
Har möjlighet att arbeta 2 skiftOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
