Svetsare till Siemens Energy i Finspång
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi svetsare till vår kund Siemens energy i Finspång. Vill du vara med och spela en viktig roll i ett framgångsrikt team? Vi söker nu svetsare för att stärka vår kunds arbete till nästa nivå. Om du har ett starkt engagemang för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet, är detta en fantastisk möjlighet för dig! I dina arbetsuppgifter som svetsare så kommer du att behöva vara kunnig inom dessa olika svetsvarianter: TIG, MMA, MAG och rörtrådssvetsning och du kommer även att medverka i avdelningens förbättringsarbete och utveckla rollen, arbetssätt och processer tillsammans med övriga medarbetare. Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av ett kompetent och engagerat team där vi sätter arbetsmiljö och kvalitet i första rummet. Här får du vara med och påverka och utveckla arbetssättet i en spännande och växande verksamhet.
Hos oss får du både utmaningar och stöd i din utveckling, med möjlighet till både lärande och karriärtillväxt. Vi värdesätter ett nära samarbete och en god arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Vi tar inte emot ansökningar via epost. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta johan.lykkehammar@randstad.se
Ansvarsområden
Delta aktivt i förbättringsarbetet inom avdelningen och utveckla rollen, arbetsmetoder och processer tillsammans med kollegor.
I dina arbetsuppgifter som svetsare så kommer du att behöva vara kunnig inom dessa olika svetsvarianter! TIG, MMA, MAG och rörtrådssvetsning.
Medverka i avdelningens förbättringsarbete och utveckla rollen, arbetssätt och processer tillsammans med övriga medarbetareKvalifikationer
Du har goda kunskaper i det svenska språket muntligt/skriftligt. Engelska språket är meriterande.
Har godkänd utbildning i de olika svetsmetoderna
Du har även goda kunskaper i matematik!
Du är riskmedveten och tar ett stort ansvar kopplat till arbetsmiljö.
Du har en god analytisk förmåga, är ordningsam och kvalitetsmedveten.
Du arbetar strukturerat samt har sinne för ordning och reda (5-S).
Du är en lagspelare med ödmjukhet, flexibilitet och hänsynsfullt bemötande både mot medarbetare och kund
Har möjlighet att arbeta 2 skift, 3 skift eller ständig natt
Har truck och traverskort
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Johan Lykkehammar johan.lykkehammar@randstad.se +46708499071 Jobbnummer
9869269