Svetsare till Rimaster Cab & Mechanics AB
Skill Kompetenspartner AB / Svetsarjobb / Vimmerby Visa alla svetsarjobb i Vimmerby
2026-04-10
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Kinda
, Åtvidaberg
, Tranås
eller i hela Sverige
Om företaget Rimaster är en partner och ledande leverantör inom utveckling och produktion av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. Våra kunder är ofta världsledande produktägare inom sitt område - till exempel specialfordon för materialhantering, gruvdrift, skogs- och jordbruk samt industriella automationsapplikationer. Vi är ett globalt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa i Sverige.
Rimaster Cab & Mechanics har lång erfarenhet av att leverera hytter till världens ledande specialfordonstillverkare. Det handlar ofta om komplexa, kundunika lösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från utveckling till tillverkning och montering. Vi är en etablerad och effektiv leverantör som kan möta kraven som ställs vid tillverkning av mindre serier i kombination med alternativa utföranden. Stora krav ställs på korta leveranstider med bibehållen flexibilitet samt tuffa kvalitetskrav. Rimaster Cab & Mechanics har sin verksamhet i en modern produktionsanläggning i Horn och där arbetar vi i huvudsak med montering av hytter, större systemsammansatta projekt/produkter samt mekaniktillverkning. Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som svetsare på Rimaster kommer du tillverka allt från enstaka detaljer till medelstora volymer där produkternas storlek och komplexitet varierar - det kan röra sig om mindre detaljer såväl som större enheter som exempelvis hytter. Här får du möjlighet att utveckla din kompetens genom träning och validering av svetsarprövningar inom olika metoder. Du blir en del av ett team där vi värdesätter samarbete, engagemang och utveckling. Rimasters svetsprocess är certifierad enligt standard EN 3834-2 vilket innebär att du arbetar i en strukturerad och kvalitetsstyrd miljö med tydliga processer.
I rollen ingår även att:
• Medverka vid infasning av nya artiklar
• Vara länken mot teknik och konstruktion
• Föreslå förbättringar och arbeta med förebyggande åtgärder
Din profil
Vi tror att du som söker känner stort ansvar för att hålla hög kvalité i ditt arbete och har en stark vilja att lära dig och utvecklas. Är du dessutom kommunikativ, initiativtagande och praktiskt lagd? Perfekt! Vi vill ha med dig som trivs med att samarbeta med andra, gillar att lösa problem samt har en god prioriteringsförmåga.
Vi önskar även att du har med dig:
• Erfarenhet av svetsning med MAG
• Kunskaper i ritningsläsning och svetsbeteckningar WPS
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar Rimaster med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7321150-1931171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
598 37 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY
9847445