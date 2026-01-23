Svetsare till PLS Truck Bodies i Rydaholm
Vad kan vi erbjuda dig?
Nu söker vi dig - en noggrann och skicklig svetsare som är redo för nästa steg i karriären.
Som svetsare hos PLS blir du en del av ett mindre team av engagerade och kompetenta svetsare. I teamet samarbetar vi för att nå våra gemensamma mål. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta häftning, svetsning och efterbearbetning.
Du välkomnas till ett växande företag med goda framtidsutsikter. Här får du möjlighet att utvecklas och aktivt bidra till företagets framgång. Som nyanställd kan du förvänta dig en gedigen introduktion, för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Dina kollegor finns alltid tillgängliga för att besvara frågor eller ge dig hjälp.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet eller utbildning inom svetsning. Alternativt har du svetsat mycket på fritiden, kanske i din egen verkstad eller garage, och är bekväm med grundläggande svetskunskaper.
Du behöver inte vara fullärd, men det är viktigt att du behärskar grunderna och är öppen för att utvecklas och anta nya utmaningar. Som person är du noggrann, motiverad och effektiv, och du har förmågan att alltid göra det lilla extra. Du trivs med praktiskt arbete i en verkstadsmiljö och gillar att arbeta med händerna.
Vi ser gärna att du är snabblärd, genuint intresserad av industriarbete och har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behärskar svenska i både tal och skrift och kan ta dig till arbetsplatsen i Rydaholm, vilket underlättas om du har körkort och bil då kollektivtrafiken är begränsad.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är dagtid. På PLS erbjuds du en lovande framtid med goda förmåner hos ett företag som bryr sig om sin personal. Tillträde sker snarast efter överenskommelse.
Tillträde sker snarast efter överenskommelse.
Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Ida Petersson på 0470-701062.
Sedan 1957 har PLS Truck Bodies i Rydaholm utvecklat och tillverkat transportlösningar genom robusta och smarta skåp- och påbyggnationer för lastfordon. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar in i minsta detalj, med hög användarvänlighet och hållbarhet. Vårt arbete kännetecknas av nära, snabb och personlig service, och bland våra kunder finns Mercedes, Scania och Volvo.
