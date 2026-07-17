Svetsare till Miilux Sweden - Bli en del av vårt nya team i Boliden Aitik
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2026-07-17
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Vill du arbeta med kvalificerat underhåll i en av Europas modernaste gruvor?
Miilux Sweden bygger nu upp en helt ny serviceorganisation för ett flerårigt serviceavtal hos Boliden Aitik utanför Gällivare. Vi söker därför flera erfarna svetsare som vill vara med från början och bli en viktig del av vårt team.
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus.
Om Miilux
Miilux är en nordisk specialist inom slitstål, gruvutrustning och underhållstjänster för gruv- och entreprenadindustrin. Med egen konstruktion, tillverkning och service erbjuder vi kompletta lösningar för skopor, truckflak, slitdelar och reparationer till några av Nordens största gruvbolag.
Den svenska verksamheten finns i Luleå där vi har huvudkontor, verkstad och lager. Tillsammans med våra produktionsanläggningar i Finland och våra lokala serviceteam levererar vi både produkter och tjänster till kunder över hela Norden.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi växer både inom service och eftermarknad.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Miilux har tecknat ett flerårigt serviceavtal på truckflak med Boliden Aitik och bygger nu upp en serviceorganisation på plats i gruvan.
Som svetsare blir du en del av ett fast team som arbetar kontinuerligt ute hos kunden enligt skiftgång 7/7. Vi tillhandahåller boende i Gällivare. Tillsammans ansvarar ni för underhåll, reparation och renovering av gruvutrustning där hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är avgörande.
Arbetet omfattar bland annat:
Reparation, underhåll och besiktningar av i huvudsak truckflak men även annan gruvutrustning för mobila maskiner.
Svetsning med metoderna MMA (111), MAG (135) och rörtråd (136).
Arbeten i slitstål, främst Hardox.
Samarbete med arbetsledare och övriga teamet för att planera och genomföra arbeten.
Aktivt deltagande i säkerhets- och förbättringsarbete.
Dokumentation och rapportering av utförda arbeten.
Du kommer att arbeta i en modern gruvmiljö där säkerhet alltid är högsta prioritet och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med ett erfaret team.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som svetsare inom industri, entreprenad eller gruvverksamhet.
Har goda kunskaper inom MMA och MIG/MAG.
Har erfarenhet av reparation och underhåll av tyngre utrustning.
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Svetslicenser.
Truck- eller traverskort.
C-körkort
Erfarenhet av arbete i Hardox eller andra höghållfasta stål.
Erfarenhet från gruvindustrin.
Erfarenhet av AR-borrning
Goda kunskaper i engelska och finska
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt och självständigt arbete där kvalitet och säkerhet alltid kommer först.
Du är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kund. Du uppskattar att arbeta i ett team där alla hjälper varandra och där man tillsammans löser de utmaningar som uppstår i den dagliga verksamheten.
Vi erbjuder
Hos Miilux blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar, hög kompetens och en stark framtidstro.
Vi erbjuder bland annat:
En viktig roll i uppbyggnaden av ett nytt serviceteam.
Moderna arbetsmetoder och hög säkerhetsnivå.
Kompetensutveckling och interna utbildningar.
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande nordiskt industriföretag.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Frida Sundelin, rekryteringskonsult på Poolia, via frida.sundelin@poolia.se
eller 070–544 16 06.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059590-2105621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Gällivare Stn (visa karta
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982 36 GÄLLIVARE Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10005550