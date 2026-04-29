Svetsare till ledande aktör inom försvarsindustrin
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vi söker nu erfarna svetsare till en av våra kunder i Örnsköldsvik - ett tekniskt avancerat företag inom försvarsindustrin.
Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö med hög kvalitet och precision, där du blir en viktig del i tillverkningen av avancerade produkter. Rollen innebär arbete i projektform där noggrannhet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Du anställs av oss på Dala Industrisupport och arbetar ute hos kund med goda möjligheter till långsiktig anställning.
Observera: Arbetet sker i en säkerhetsklassad miljö. Det innebär krav på godkänd bakgrundskontroll, drogtest och säkerhetsprövning.Dina arbetsuppgifter
Som svetsare arbetar du med tillverkning och sammanfogning av komponenter enligt ritning och specifikation.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Svetsning i olika metoder (främst MIG/MAG och/eller TIG)
Ritningsläsning och arbete efter tekniska underlag
Egenkontroll och kvalitetsarbete
Efterbearbetning och kontroll av svetsade detaljer
Samarbete med montörer, operatörer och produktionstekniker
Arbetet ställer höga krav på precision och följsamhet mot kvalitetskrav.
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, tvåskift kan förekomma
Om dig
Vi söker dig som är en skicklig svetsare med ett starkt kvalitetstänk och ett intresse för industriell tillverkning. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en strukturerad miljö där säkerhet och kvalitet är avgörande. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, och bidrar med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning inom industri eller verkstad (MIG/MAG/TIG)
Kunskap i ritningsläsning
God förståelse för kvalitet och toleranser
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga
Meriterande
Giltiga svetslicenser
Erfarenhet av arbete inom försvarsindustri eller annan högkvalitativ produktion
Truck- och/eller traverskort
Erfarenhet av arbete i projektform
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Företaget
Vår kund är en av de ledande aktörerna inom svensk försvarsindustri, med verksamhet i Örnsköldsvik. Här utvecklas och tillverkas tekniskt avancerade produkter i en miljö som präglas av innovation, kvalitet och höga krav på säkerhet.
Företaget erbjuder en stabil arbetsplats med långsiktiga utvecklingsmöjligheter och en viktig roll i samhällskritisk verksamhet.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
