Svetsare till långsiktigt och välbetalt arbete
Jovi Konsult AB / Svetsarjobb / Ystad Visa alla svetsarjobb i Ystad
2026-07-06
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Vi söker nu en svetsare för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Ystad – en branschledande aktör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade tankfordon. Här får du arbeta i en modern verkstadsmiljö där allt från konstruktion till slutmontering sker under samma tak. Du blir en del av ett engagerat team där högsta kvalitet, säkerhet och starkt samarbete står i fokus för att leverera tunga fordon i världsklass.
Arbetet passar dig som har en gedigen erfarenhet av svetsning, har ett högt kvalitetstänk och trivs i en praktisk roll där noggrannhet är avgörande för slutproduktens säkerhet och funktion.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Svetsning och bearbetning av material (såsom rostfritt stål och aluminium) kopplat till tillverkning och sammansättning av tank- och bulkfordon.
Montering och verkstadsarbete i produktionskedjan, från enskilda komponenter till färdigställda fordonskonstruktioner.
Ritningsläsning och självständigt arbete utifrån tekniska underlag och instruktioner.
Kvalitetskontroll av eget utfört arbete för att säkerställa att höga krav på täthet, hållfasthet och säkerhet uppfylls.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet som svetsare och är van vid arbete inom tyngre verkstads- eller fordonsindustri. Då produkterna byggs med stort fokus på kundanpassning och precision är du noggrann, ansvarstagande och har ett skarpt öga för detaljer. Vidare trivs du med att arbeta både självständigt med dina svetsmoment och i nära samarbete med resten av produktionsteamet.Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning (gärna med god vana av MIG/MAG och/eller TIG).
God ritningsläsningsförmåga.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från tillverkande verkstads- eller industrimiljö.
Meriterande
Svetslicenser (t.ex. för rostfritt eller aluminium).
Erfarenhet av påbyggnader eller arbete med tunga fordon.
Truckkort och B-körkort.
Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022249-2087063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
271 43 (visa karta
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271 43 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9993547