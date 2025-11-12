Svetsare till kundföretag i Norrköping!
Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Norrköping Visa alla svetsarjobb i Norrköping
2025-11-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
*
Är du en engagerad och flexibel svetsare som trivs med nya utmaningar? Då är det dig vi letar efter!Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med möjlighet till direktanställning hos kundföretaget på sikt.
De arbetar både med service, underhåll och industrientreprenader, vilket ger en stor flexibilitet och möjlighet för våra medarbetare att utveckla sin erfarenhet och kompetens inom det område de själva vill växa.
För den som önskar finns även möjlighet till övertidsarbete, helgarbete och resor i tjänsten.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du arbeta med tillverkning av detaljer och konstruktioner utifrån ritningar och instruktioner - både i vår svetsverkstad i Norrköping och ute hos kund. Vi följer SS-EN 1090-standarden för bärande stålkonstruktioner, vilket innebär att kvalitet, noggrannhet och precision alltid står i centrum.
Arbetet omfattar kvalitetssäkrad svetsning inom MIG, MAG, TIG och MMA, och du kommer dessutom att delta i montage- och reparationsarbeten. Det gör tjänsten både omväxlande och utvecklande - perfekt för dig som vill kombinera praktiskt hantverk med teknisk skicklighet
Vi söker dig som
• Minst två års erfarenhet av liknande svets- eller verkstadsarbete.
• God förmåga att läsa och förstå ritningar samt arbeta självständigt utifrån dessa.
• Kunskap och erfarenhet av arbete enligt ISO 3834 och SS EN 1090 - meriterande.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär direktkontakt med kunder.
• Giltiga svetsarprövningar - utbildning inom visuell kontroll ses som ett extra plus.
• B-körkort Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9600263