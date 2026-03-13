Svetsare till industriföretag - strax utanför Borås
2026-03-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren svetsare som trivs i en praktisk och varierande roll inom industrin? Nu söker vi svetsare till ett industriföretag strax utanför Borås, med endast 15-20 minuters pendling från Borås. Här får du möjlighet att arbeta i en teknisk miljö där kvalitet, noggrannhet och yrkesskicklighet står i fokus.
Om rollen
I rollen som svetsare arbetar du med med MIG/TIG-svetsning samt montering i tillverkningsprocessen, ofta kopplat till produktion av ugnar och industrikomponenter, och arbetet sker utifrån ritningar i en verkstadsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
MIG/TIG-svetsning i tunnplåt
Montering enligt ritning
Ritningsläsning och arbete efter tekniska instruktioner
Kontroll av svetsar och kvalitetsarbete
Arbetet är varierande och kräver både teknisk förståelse och ett noggrant arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning inom tillverkningsindustrin och som är van att arbeta utifrån ritningar och tekniska instruktioner. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har ett praktiskt arbetssätt och god teknisk förståelse
Är kvalitetsmedveten och arbetar noggrant även i högt tempo
Tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta både självständigt och i team
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas i din yrkesroll
Minst 2 års erfarenhet av svetsning inom MIG/MAG eller TIG
Goda och verifierbara kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av att svetsa tunnplåt, rostfritt eller stål
Erfarenhet av att svetsa materialtjocklekar från 0,8 - 3 mm) Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
