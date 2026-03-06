Svetsare till EuroMaint Örebro - var med och håll Sveriges tåg rullande!
Vill du arbeta med teknik i framkant och vara med och säkerställa att Sveriges tågtrafik rullar säkert och effektivt? Vi på EuroMaint i Örebro söker nu en noggrann och nyfiken svetsare med genuint intresse för teknik och problemlösning.
Om rollen
Som svetsare arbetar du med svetsarbeten på fordon och komponenter inom järnvägsindustrin. Du blir en del av ett svetsteam om 7 personer. Arbetet sker enligt dokumentation enligt standard EN 15085, och du kommer att behöva avlägga svetsprov enligt denna i början av din anställning.Publiceringsdatum2026-03-06Profil
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av svetsning, gärna inom industri- eller fordonssektorn, men det är inget krav. Du är noggrann, har ett högt säkerhetstänk och är lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har ett genuint teknikintresse samt en nyfikenhet som driver dig att utvecklas. För rollen krävs att du har gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har svetslicens, erfarenhet av arbete enligt EN 15085 samt tidigare erfarenhet från järnvägsindustrin eller liknande branscher.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
* Ett sammansvetsat och härligt team.
Plats & omfattning
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning som en del av rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 29 mars, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
