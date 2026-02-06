Svetsare till etablerat smidesföretag i Västerås
2026-02-06
Om rollen
Vill du arbeta i en modern verkstad där du får jobba med varierade projekt och utveckla ditt hantverk? Vi på Jobwise söker nu svetsare till ett företag i Västerås som erbjuder trygga villkor, bra kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet alltid kommer först.
Det här får du hos oss Arbete i moderna och ljusa lokaler i Västerås
En vardag med varierad svetsning i tunna material
Möjlighet att följa produkten från ritning till färdig leverans
Korta beslutsvägar och ett team som hjälper varandra
Mentor som stöttar dig under upplärningen
Trygga villkor enligt kollektivavtal och fasta arbetstider
Du kommer att arbeta med: TIG-, MIG- och MAG-svetsning
Svetsning i tunna material (1-3 mm, ibland upp till 8 mm)
Detaljtillverkning enligt ritning och gällande standard
Dokumentation enligt kvalitetskrav
Handmaskiner som slip och kap
Här jobbar du nära produktionen och ser resultatet av ditt arbete varje dag.
Vi söker dig som Är utbildad svetsare
Har erfarenhet av svetsning inom TIG/MIG/MAG
Är trygg i att arbeta med handmaskiner i tunna material
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skriftArbetar noggrant, strukturerat och tar egna initiativ
Trivs med att samarbeta och ser lösningar där andra ser hinder
Meriterande: Truckkort och traverskort, samt erfarenhet från tillverkningsindustrin.

Publiceringsdatum2026-02-06

Om företaget
Företaget är en etablerad aktör inom smide och metallbearbetning. De tillverkar kundanpassade dörrar, fönster, fasadpartier, trappor, räcken och andra smidesprodukter. De har funnits sedan 90-talet och arbetar med hela kedjan internt - från ritning till montage. Teamet består av cirka 25 medarbetare och växande efterfrågan gör att de nu söker fler svetsare.
Övrigt Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00 Omfattning: Heltid Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Lön: Enligt kollektivavtal Förmåner: Nya, fräscha lokaler och goda utvecklingsmöjligheter
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
Arbetsgivare Jobwise AB
