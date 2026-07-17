Svetsare till branschledande tillverkare inom industrin!
WeStaff Sweden AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2026-07-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på WeStaff Sweden söker nu en erfaren och noggrann svetsare till vår kund i Norra Stockholm. Företaget är en ledande tillverkare av plåt-och stålprodukter och arbetar med högkvalitativa produkter där precision, kvalitet och hantverk står i fokus.
Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö med varierande svetsuppgifter och möjlighet att utvecklas vidare inom avancerad tillverkning. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har ett öga för detaljer och vill vara en del av ett företag där kvalitet är en viktig del av vardagen.
Rollen
Som svetsare blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med tillverkning och sammanfogning av företagets olika ugnsmodeller. Arbetet varierar från enklare detaljsvetsning till mer avancerad sektionssvetsning.
Du kommer främst att arbeta med tunnplåt (1–2,5 mm) och svetsning i rostfritt krom. Rollen innebär ett stort eget ansvar och för rätt person finns goda möjligheter att utvecklas vidare och ta ett större ansvar inom produktionen.
Anställningsform: Inhyrningsuppdrag med möjlighet till långsiktig fortsättning Start: Omgående Arbetstid: Heltid, dagtid måndag–fredag Plats: Norra StockholmPubliceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Svetsa detaljer och sektioner till företagets olika produkter
Utföra TIG/MIG-svetsning i tunnplåt
Arbeta med rostfritt material
Läsa och tolka mekaniska ritningar
Säkerställa att svetsarbeten håller hög kvalitet enligt krav och instruktioner
Samarbeta med kollegor inom produktionen för att nå gemensamma mål
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning och trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet är viktigt. Du är självgående, lösningsorienterad och tar ansvar för att arbetet blir korrekt utfört.
Du har ett professionellt arbetssätt och tycker om att utvecklas inom ditt yrke. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett team.
Vi ser gärna att du har:
Goda kunskaper inom TIG-och MIG-svetsning
Körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till/från arbetsplatsen
Erfarenhet av mekanisk ritningsläsning
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant med detaljer och kvalitetSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige och ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper företag att växa och människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och långsiktighet i allt vi gör. Vi är ett kunskapsdrivet team med över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personligt engagemang.
Som anställd hos WeStaff Sweden erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!
Läs mer om oss och våra lediga tjänster på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084938-2104888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10005235