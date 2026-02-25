Svetsare till Basunderhåll Järnväg, Stockholm Mitt!
2026-02-25
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Under 2024 startade vi upp uppdraget Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt, en ABT 06 totalentreprenad som omfattar sträckan Ulriksdal - Älvsjö inklusive Citybanan. Projektet omfattar totalt 128 358 spårmeter och är ett av Sveriges mest trafikerade järnvägsavsnitt där fjärr-, regional-, gods- och pendeltåg samsas. I dagsläget är vi cirka 40 medarbetare inklusive platsledning som arbetar i projektet.
Om rollen: Nu söker vi en certifierad termitsvetsare till vårt uppdrag Basunderhåll Stockholm Mitt. Vill du arbeta i ett av Sveriges mest trafikerade järnvägsområden tillsammans med ett kompetent och sammansvetsat team? Då kan det här vara din nästa utmaning. Som spårsvetsare hos oss kommer du att arbeta med byten av räl och växelkomponenter, men även få vara delaktig i andra typer av arbeten så som slipersbyten och åtgärder av besiktningsanmärkningar efter behov, med fokus på säkerhet och kvalitet. Din arbetsdag kommer att innehålla arbeten både i akut och planerat underhåll, vilket betyder varierande arbetsuppgifter, arbetsmiljö och tider. Du kommer att arbeta tillsammans med ett skickligt team för att säkerställa att våra järnvägssystem fungerar smidigt och säkert.
Vi söker dig som:
Är certifierad termitsvetsare (svetsmetod 71, SKV-Elit)
Har erfarenhet av spårsvetsning inom järnväg
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Du kommer att utföra svetsarbeten enligt angivna specifikationer och standarder. Certifierad på- och reparationssvetsare (svetsmetod 111) ser vi som meriterande. Det är viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och deltar i säkerhetsutbildningar. Samarbeta med kollegor för att optimera arbetet och minimera driftstopp.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du bör vara lösningsorienterad och bekväm med ett arbete som innebär både självständigt arbete och teamarbete.
Ansökan Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Joar Sandström, Platschef Stockholm Mitt joar.sandström@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
