Svetsare sökes till vår kund i Alvesta
2026-02-26
Är du en erfaren svetsare som trivs med att arbeta med att ha många bollar i luften?
Då kan det vara dig vi söker!
Till vår kund i Alvesta söker vi nu en svetsare.
Tjänsterna är hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kommer att erbjudas anställning direkt hos kund efter en tids inhyrning.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan vara fysiskt tungt, men arbetsmiljön är en viktig faktor som det ständigt arbetas med.
Arbetet sker på ett strukturerat sätt för att nå uppsatta produktionsmål, vilket ställer stora krav på din egen insats.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Vi söker dig som
• Relevant gymnasial eller yrkesutbildning alternativt relevant erfarenhet
• Licenserad svetskompetens är meriterande
• Erfarenhet från Mig/Mag-svetsning i tillverkningsindustri, gärna tjockare material
• God samarbetsförmåga och tycker om att arbeta såväl i grupp som självständigt
• Intresse av att arbeta med ständiga förbättringar och god initiativförmåga
Vänligen bifoga svetscertifikat i samband med din ansökan.
Som individ behöver du vara öppen för förändringar och känna ett engagemang för att arbeta med ständiga förbättringar.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Som person ser du dig själv som driven och kvalitetsmedveten med ett stort tekniskt intresse.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11189".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Arijana Mehica arijana.mehica@montico.se Jobbnummer
9764772