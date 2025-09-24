Svetsare sökes till trevligt företag i Örebroregionen
Örebro
Välkommen till en modern och dynamisk arbetsplats inom stålindustrin! Med nyinstallerad svetsutrustning och en toppmodern plåtverkstad erbjuder vår kund en komplett lösning - från plåtbearbetning och svets till måleri och montering. Dessa fräscha lokaler och engagerade medarbetare skapar en inspirerande miljö, där kvalitet och innovation står i fokus. Här får du möjlighet att växa i en framtidsbransch med goda chanser till fast anställning. Har du frågor kring företaget eller uppdraget är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare på Industrisupport.Arbetsuppgifter
Vill du jobba i en modern svetsverkstad och finslipa dina kunskaper? Här arbetar du med profiler i svart material, cirka 2 mm tjocklek, där precision är nyckeln. Du svetsar, kontrollmäter och slipar utifrån ritning och utmaningen ligger i att hitta den perfekta balansen i genombränningen - något vi tror att du bemästrar! Du ansvarar själv för ritningsläsning och mätning och får tillgång till nya svetsar och utsug samt riggningsverktyg som tvingar, magneter och traverser. Ett spännande och tekniskt arbete för dig som brinner för kvalitet och noggrannhet! Är det här din nästa utmaning?Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning (ingen licens krävs) och gärna traverskort. Har du en yrkesutbildning eller motsvarande bakgrund, samt svetslicenser och Heta Arbeten-certifikat är det ett plus!
Noggrann svetsning är en passion för dig och du har alltid vinkelhake och talmeter nära till hands, likaså är du säker på ritningsläsning och har lätt för att kommunicera på svenska. Vi värdesätter yrkesstolthet och precision och uppskattar din vilja att bidra till förbättringar. Hos oss blir du en del av en grupp där humor och gemenskap står högt i kurs. Är du metodisk, engagerad och gillar att göra skillnad? Då är du den vi söker!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10
