Svetsare sökes till långsiktigt uppdrag i Lidköping
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Lidköping Visa alla svetsarjobb i Lidköping
2026-06-30
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vår kund i Lidköping fortsätter att växa och söker därför en svetsare till sin produktion. Här får du möjlighet att bli en del av ett modernt industriföretag med hög teknisk nivå, där kvalitet, utveckling och yrkesstolthet är en naturlig del av vardagen. Uppdraget startar som en inhyrning via Ikett Personalpartner med mycket goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader.Om tjänsten
Hos vår kund arbetar du med tillverkning av produkter som används i krävande applikationer där höga krav ställs på kvalitet, noggrannhet och tillförlitlighet. Rollen innefattar främst MAG-svetsning av komponenter och sammanställningar, både manuellt och med stöd av automatiserade lösningar.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning och som uppskattar ett arbete där kvalitet och noggrannhet är avgörande. Vi tror att du har ett tekniskt intresse och tycker om att förstå hur produkter tillverkas och utvecklas.Kvalifikationer
• Erfarenhet av MAG-svetsning
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av robotsvetsning
• Truck- och traverskort
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdraget är initialt en inhyrning via Ikett med mycket goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar kraven.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Simon Persson, simon.persson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
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LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9985378