Svetsare sökes till kundföretag utanför Varberg!
OnePartnerGroup Halland AB / Svetsarjobb / Varberg
2025-09-24
Vi på OnePartnerGroup söker nu en svetsare till ett kundföretag strax utanför Varberg!
Har du erfarenhet av svetsning, goda kunskaper i ritningsläsning och gillar att jobba med kundanpassade produkter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som svetsare...
• kommer du att arbeta med svetsning efter ritning samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i verkstad såsom montering, kapning, slipning och nitning. Du ansvarar för att produkterna håller hög kvalitet och arbetar enligt tydliga kvalitets- och miljökrav. Arbetet är varierande och varje dag innebär nya utmaningar i form av kundanpassade lösningar. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Svetsning enligt ritning
Montering, kapning, slipning och nitning
Ritningsläsning och kontroll av färdiga produkter
Arbeta utifrån höga kvalitets- och miljökrav
Vi söker dig som
Har utbildning inom svets
Har tidigare erfarenhet av svetsarbete och verkstadsarbete
Är van vid ritningsläsning och har tekniskt kunnande
Har god fysisk förmåga och trivs med ett praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Gärna har truckkort och/eller traverskort
Bra att veta
Start för anställningen är enligt överenskommelse
Anställningen är på visstid med ambition att anställningen ska övergå till kundföretaget
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och arbetar ute hos vår kund. Som konsult får du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling och arbetsmiljö. Din anställning omfattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag - för oss är det viktigt att du känner dig trygg i din roll hos oss.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning. Med lokal förankring på över 50 orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor är du välkommen att kontakta Robin Larsson på robin.larsson@onepartnergroup.se
. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan görs via annonsen på OnePartnerGroups hemsida - vi hanterar inte ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan redan idag!
