Svetsare sökes till Bröderna Axelssons Plåtslageri i Karlskoga!
Professionals Nord Örebro AB / Svetsarjobb / Karlskoga
Nu söker vi dig som är en erfaren svetsare och som vill arbeta i en varierande och tekniskt utmanande verkstadsmiljö. Hos Bröderna Axelssons Plåtslageri blir du en del av ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet, där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bröderna Axelssons Plåtslageris räkning en svetsare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten besvaras via info@professionalsnord.se
Publiceringsdatum2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
I rollen som svetsare arbetar du med svetsning av material i tjocklekar mellan 1-20 mm. Arbetet innefattar främst MIG/MAG-svetsning, samt även TIG-svetsning, gärna i aluminium.
Du kommer att arbeta utifrån ritningar och din kompetens och yrkesskicklighet kommer kontinuerligt att prövas. Tillsammans med ett team av engagerade kollegor arbetar ni mot ett gemensamt mål - att ständigt förbättra både arbetssätt och slutprodukt. Arbetet sker dagtid i verkstadsmiljö med högt fokus på kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som:
Har svetslicens
Har god vana av ritningsläsning
Talar och skriver svenska obehindrat
Har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Har erfarenhet av TIG-svetsning, gärna i aluminium
Har tidigare erfarenhet av verkstadsarbete eller liknande industriellt arbete (meriterande)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en samarbetsvillig, lösningsorienterad och flexibel person med ett stort engagemang i ditt arbete. En känsla för hög kvalitet och noggrannhet är en självklarhet för dig.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid, dagtidPLACERING: KarlskogaURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Jesper Wingqvist
