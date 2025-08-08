Svetsare sökes omgående till kund i Sunne
Industri Support Värmland AB / Svetsarjobb / Sunne Visa alla svetsarjobb i Sunne
2025-08-08
Om företaget
För kunds räkning söker vi nu en svetsare med start omgående. Företaget ligger i Sunne och ger sina medarbetare möjlighet till utveckling och självständiga roller i en utpräglad internationell miljö.
Detta är en hyrrekrytering, vilket innebär att du om allt klaffar efter uppdraget kommer att erbjudas anställning hos företaget.
Vi tillämpar löpande urval till denna tjänst, så vänta inte med din ansökan. Välkommen!Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med Mig- och pulversvetsning samt med manuella bearbetningsmaskiner. När det gäller pulversvetsning så är det stora rör 114-235 i diameter. Mig-svetsning förekommer på innerrör och liknande. Arbete med manuella maskiner förekommer så som fräs, svarv och långhålsborrning. Profil
Vi söker dig som har gått Industriprogrammet eller har motsvarande arbetserfarenheter. Du ska ha erfarenhet av svetsning och arbete med manuella maskiner. Som person är du flexibel, både vad det gäller arbetstider och arbetsuppgifter samt ha hög arbetsmoral och närvaro. Du skall gilla att arbeta tillsammans i team samtidigt som du kan driva på ditt eget arbete själv. Krav även på kunskaper i ritningsläsning. Meriterande med giltiga svetslicenser, Heta arbeten certifikat, Truck- och Traverskort.
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
