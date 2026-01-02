Svetsare och vill jobba med kontrollplaner på Saab?
2026-01-02
Vi söker dig som är erfaren svetsare som vill lära dig kontrollplaner för komplex tillverkning. Du behöver inte tidigare jobbat som IWS eller med svetskontroll även om detta ses som meriterande. På uppdrag av kund inom försvarsindustrin söker vi nu en kontrollberedare för att stärka deras verksamhet i Karlskrona.
I rollen som kontrollberedare kommer du att arbeta med både nybyggnads- och moderniseringsprojekt av marina farkoster. Du blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion och bidrar aktivt i utvecklingen och integrationen av nya tekniska lösningar. Arbetet innebär bland annat att kvalitetssäkra tekniska underlag samt säkerställa att korrekt och fullständig kontrolldokumentation upprättas och följs under hela produktionsfasen.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av beredning, svetsning, OFP-arbete eller motsvarande relevant utbildning
Gärna IWS-utbildning eller likvärdig kompetens
Meritande med erfarenhet av arbete i Weldeye
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Tjänsten omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär att du behöver genomgå och bli godkänd enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För befattningar med krav på säkerhetsklassning kan detta även innebära krav på visst medborgarskap.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells Engineering?
Med lokalt kontor och lokala uppdrag i Blekinge är Jefferson Wells Engineering en del av Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Jonathan Sundh på 0455-302782 eller e-post jonathan.sundh@manpower.se
