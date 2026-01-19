Svetsare/montör till kunduppdrag på Ringhals
Elajo Mekanik AB / Svetsarjobb / Varberg Visa alla svetsarjobb i Varberg
2026-01-19
Har du erfarenhet av att jobba som montör och svetsare inom verkstad, industri eller kärnkraft?
Är du flexibel och gillar omväxlande arbetsuppgifter?
Vill du ha ett jobb där du stöter på nya utmaningar och kan utvecklas?
Mer om tjänsten
Som montör/svetsare hos Elajo Mekaniks kund Ringhals arbetar du med tillverkning i kundens smidesverkstad samt servicearbete ute i anläggningen.
Du jobbar i ett team där ni tillsammans ansvarar för att utföra arbetet. Det innebär ett stort egenansvar där du tillsammans med kollegorna driver på arbetet och tar de kontakter som behövs för att lösa uppgiften. Du kommer vara stationerad på kärnkraftverket Ringhals.
För att få tillträde till kärnkraftverket kommer vi att genomföra en säkerhetsprövningsintervju följd av säkerhetsprövning samt registerkontroll för säkerhetsskyddsklassade områden. Drogtest och läkarundersökning kommer även genomföras innan tillträde kan ges. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
För att kunna utföra ett bra arbete hos kund ser vi gärna att du:
Har någon form av utbildning inom verkstadstillverkning eller mångårig erfarenhet från tillverkningsindustri eller underhållsarbete i liknande anläggning, 5 års erfarenhet krävs.
Svetsarprövningar och kunskaper inom TIG, MMA och MIG/MAG är meriterande ej ett krav
Goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar
Kunskaper och erfarenhet inom SS-EN ISO 3834-2 och SS EN 1090 är meriterande
Heta arbeten certifikat, travers- och truckkort, mobil arbetsplattform och fallskyddsutbildning är meriterande
Behärska svenska väl i både tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Noggrannhet och ett starkt säkerhetstänk
Du är en kontaktsökande och driven lagspelare
Du har god förmåga att kommunicera, är samarbetsvillig, flexibel och lyhörd.
Vi erbjuder dig ett arbete där ingen dag är den andra lik, du får möjlighet att utvecklas och arbeta med kompetenta medarbetare.
Vi erbjuder
Ett öppet arbetsklimat med stark laganda där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
Möjlighet att kunna jobba lokalt eller på flera orterTrygghet och stabilitet
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag får du tillgång till enkelt via vår personalportal Elajo4U
Bred kunskap inom bolaget med fokus på teknikutveckling
En gemenskap och ett starkt affärsmannaskap
Stora möjligheter till personlig utveckling
Elajo värdesätter
På Elajo välkomnar vi inte bara din kompetens, utan också din unika personlighet som vi ser samspelar med våra värdeord: Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi är övertygade om vikten av att upprätthålla en harmonisk balans mellan arbete, privatliv och familj, vilket inte bara främjar ditt välbefinnande utan också ger dig möjlighet att prestera ditt bästa på arbetsplatsen.
Vi strävar efter en mångfaldig och jämställd arbetsplats där varje individ ges lika möjligheter att växa och bidra. Hos oss erkänns och uppmuntras olikheter, vilket skapar en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där varje röst hörs och värderas.
Om Elajo
Elajo har sina rötter inom el och elinstallation, men idag sträcker vår verksamhet sig långt utöver det. Vi är även starka inom säkerhet, mekanik och besitter bred kompetens inom energiområdet.
Vår mångsidighet kan vara utmanande att greppa vid första anblicken. Vi är inte bara ett elföretag; vi är också ett IT-företag med vår egen öppna plattform för smarta fastigheter. Hos oss finns elektriker, svetsare, säkerhetsexperter och mycket mer, vilket ger dig möjligheten att utvecklas och bredda din kompetens.
Elajo är en av Sveriges ledande aktörer inom el, mekanik och energi med närvaro på 39 orter runt om i landet. Sedan vår start 1958 har vi vuxit till att bli en organisation med cirka 800 medarbetare och en omsättning på cirka 1 miljard. Vår koncern omfattar tre affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik och Technology Solutions.Så ansöker du
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urvalet sker löpande, där tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För ytterligare information, eller frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Lillemor Löfgren, Marknadsområdeschef Energi, telefon 0491-767601
Leif Skoglund, Resurs- och projektkoordinator, telefon 076-7623773 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo Mekanik AB
(org.nr 556048-6747)
Härdgatan 1 D 432 32 Varberg (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
Varberg Jobbnummer
9691856