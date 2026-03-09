Svetsare med känsla för kvalitet? Välkommen till Sveba Dahlen!
2026-03-09
Om kundföretaget
Sveba Dahlen är en ledande global tillverkare av bageriutrustning och är särskilt känd för sina ugnar och maskiner för degbearbetning. Företaget har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Fristad, Sverige, och har en stark närvaro i över 100 länder genom sina dotterbolag och distributörer.
Sveba Dahlen fokuserar på att erbjuda högkvalitativa, användarvänliga och energieffektiva lösningar som hjälper bagerier att uppnå de bästa bakresultaten. Företaget kombinerar tradition med modern teknik och strävar efter att vara den bästa partnern för professionella inom bakningsindustrin. Läs mer på sveba-dahlen.sePubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som svetsare/montör hos Sveba Dahlen får du en varierad roll i företagets tillverkningsprocess. Du arbetar både med svetsning och montering där noggrannhet och kvalitet är viktigt i varje moment.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är svetsning, främst med MIG- och TIG-teknik, samt mekanisk montering av ugnar. Arbetet sker ofta i projektform och kan över tid även innebära resor i tjänsten.
Tjänsten är förlagd till dagtid med arbetstiderna 07:00-16:00 måndag till torsdag och 07:00-14:45 på fredagar.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll behöver du ha någon typ av verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av både svetsning och montering inom industrin, goda kunskaper i att läsa och tolka tekniska ritningar samt en förmåga att arbeta självständigt och kvalitativt. Du trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete där du använder kroppen i dina arbetsuppgifter.
Det är viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och kan kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift. Det är positivt om du är öppen för att resa i tjänst.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
