Svetsare inom försvarsindustrin | Örnsköldsvik | Heltid
Manpower AB / Svetsarjobb / Sollefteå Visa alla svetsarjobb i Sollefteå
2026-01-22
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Sollefteå
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi på Manpower söker nu erfarna svetsare till ett spännande konsultuppdrag inom försvarsindustrin i Örnsköldsvik. Som manuell svetsare kommer du att arbeta med MIG/MAG/TIG-svetsning enligt ritningar. Här får du möjlighet att bidra i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk miljö där kvalitet, precision och noggrannhet står i centrum. Är du en skicklig svetsare som vill arbeta i en betydelsefull och kvalitetsdriven verksamhet? Skicka då in din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Örnsköldsvik.
Ort: Örnsköldsvik
Uppdragsstart: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader visstidsanställning med chans till förlängning
Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid
Om jobbet som svetsare
Som manuell svetsare arbetar du med svetsning av detaljer och skrov enligt ritningar. Fokus ligger på manuell MIG/MAG/TIG-svetsning med hög precision och tydliga kvalitetskrav. Du blir en del av ett team där samarbete, ordning och säkerhet är centralt.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Utföra manuell MIG/MAG/TIG-svetsning av detaljer och skrov enligt ritningar
Arbeta främst i stål, samt vid behov i rostfritt (och meriterande även aluminium)
Säkerställa kvalitet i utförande genom egenkontroller och följsamhet mot krav
Bidra till ett säkert arbetssätt med hög riskmedvetenhet och ordning på arbetsplatsen
Samarbeta i team och ta ansvar för dina arbetsmoment i produktionen
Den vi söker
Vi söker dig som arbetar självständigt, är kvalitetsmedveten och trivs i ett team där samarbete och ansvar går hand i hand. Du är noggrann, har hög riskmedvetenhet och bidrar till ett stabilt produktionsflöde.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning
Utbildad svetsare eller motsvarande praktisk erfarenhet
God kunskap inom MIG/MAG/TIG-svetsning
Vana att arbeta enligt ritningar
God materialkännedom, främst stål (gärna även rostfritt och/eller aluminium)
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper
Meriterande
Svetslicens
Truckkort och/eller traverskort
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Hamngatan 15 (visa karta
)
891 64 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9699819