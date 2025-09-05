Svetsare/Industrimekaniker till DynaMate i Södertälje
2025-09-05
Nu rekryterar vi Svetsare/Industrimekaniker till DynaMate i Södertälje.
DynaMate AB är en del av Enerco Group, och har sedan starten 2010 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll.
DynaMate AB utför tjänster som möjliggör en effektivare drift, en ökad produktivitet och säkrad leverans för kunderna inom en rad olika branscher som exempelvis:
Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Fastighetssektorn
DynaMate AB ställer krav på din affärsmässighet, lyhördhet och kreativitet. I gengäld erbjuder vi ett jobb med goda utvecklingsmöjligheter, god kamratskap och många dagliga utmaningar. Läs mer på dynamate.se
DynaMate i Södertälje växer och får fler uppdrag runt om i området och behöver därför förstärka med ytterligare en svetsare/Industrimekaniker. Du kommer att arbeta ute hos våra kunder inom industri och värmeverk, ex tillverkning och montering av stålkonstruktioner, mekaniska arbeten och underhåll, maskinomställningar, plåt-arbeten, svetsning av detaljer, och rivning/utrangering. Arbetet sker efter ritningar, skisser eller lösningsorienterat. Alltefter vad det enskilda projektet kräver.
Du kommer att arbeta både gruppvis, parvis och enskilt beroende på projektets storlek. Arbetet är till stor del baserat på "frihet under ansvar" vilket ställer stora krav på egen problemlösning men också god kundkontakt och social förmåga. Vi förväntar oss att du har stort driv och engagemang där du ansvarar för att ditt arbete och tillhörande skriftliga avrapporteringar blir utfört i tid.Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Med godkända betyg, avslutad verkstadsutbildning och/eller flerårig dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter/roller
Mycket goda svetskunskaper
Innehar B-körkort
Meriterande:
IW-diplom
Heta arbeten, säkra lyft, mobila arbetsplattformar och fallskydd
Erfarenhet av Industriservice som t ex mekaniker eller underhåll
Vi ser det som positivt om du har giltiga svetsbehörigheter och/eller IW-diplom.
Inför anställning tillämpar vi arbetsprov samt nyanställningsundersökning.
Placeringsort: Södertälje
Arbetstid: Heltid, dagtid 7-16
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Ersättning: Fast lön
Tillträde: efter godkänt arbetsprov och anställningsintervju
Kontaktperson: Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Tommy Svensson: tommy.svensson@industrikonsulterna.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industrikonsulterna Sverige AB
(org.nr 556676-1317), https://industrikonsulterna.se Arbetsplats
Industrikonsulterna Kontakt
Tommy Svensson tommy.svensson@industrikonsulterna.se 0768768769 Jobbnummer
9494534