Sverigetaxi Gällivare söker en engagerad medarbetare
2025-10-23
Sverige Taxi i Boden söker efter en engagerad chaufför/medarbetare till våra taxibilar i Gällivare.
Om Sverige Taxi
Sverige Taxi Norrbotten har som mål att leverera trygga och säkra transporter till såväl affärsresande, skolbarn som privatpersoner. Vi är dessutom en viktig pusselbit för att tillgodose behovet av sjuktransporter i vår kommun.
Hos oss är ingen dag den andra lik där du kommer att träffa nya likväl som återkommande kunder varje dag. Som ansiktet utåt för vår verksamhet har du möjligheten att påverka människors vardag positivt med ditt driv, engagemang och service.
Om jobbet
Din främsta uppgift är att se till att alla som reser med oss på Sverige Taxi får en trygg och trevlig resa. Våra kunder har alla olika behov, därför är det viktigt att du är tillmötesgående och har en mycket god serviceanda.
Ibland kommer du att behöva hjälpa till att bära och lasta bagage eller hjälpmedel. Om du kör resenärer i behov av färdtjänst eller sjukresa förväntas du ge extra stöd och service till de som behöver.
Då du som chaufför har det yttersta ansvaret för säkerheten i fordonet, behöver du kunna ta egna initiativ samt arbeta självständigt i enlighet med rutiner och trafik-och säkerhetsregler.
Vi förväntar oss att våra transporter håller hög standard, därför bidrar du bäst genom att säkerställa att fordonet är helt och rent samt skyndsamt rapporterar eventuella fordonsfel och skador.
Att vara chaufför hos oss innebär arbete under varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger, för att möta våra kunders behov. Beroende på hur din livssituation ser ut tror vi att vi kan hitta ett schema som passar dig!
Vi är anslutna till transportarbetarförbundets kollektivavtal
Vem är du?
Vi tror att du är en serviceinriktad person som uppskattar mötet med människor. Du är lösningsorienterad, handlingskraftig och prioriterar trygghet och trivsel hos våra resenärer.
Du är ansvarsfull och har en god körförmåga. Du kan behålla lugnet även i stressade trafik- och kundsituationer och kan hantera oväntade situationer på ett professionellt och effektivt sätt.
Du är utåtriktad och kommunicerar väl på svenska. Vi tycker att det är extra bra om du behärskar engelska eller andra språk.
Därför ska du arbeta hos oss
Att köra taxi är ett socialt och viktigt jobb som hjälper människor i deras vardag och bidrar till att vår välfärd ska fungera. Brinner du för mötet med andra människor och vill ha frihet i arbetet? Då är det här jobbet för dig!
Oavsett vart i livet du befinner dig så kan vi erbjuda dig ett schema som du kan anpassa till ditt behov, liv och fritid.
Vi erbjuder dig
Internutbildning
En väl Inarbetad kundkrets
Friskvårdsbidrag? Om du är fast anställd hos oss
Möjligheter att påverka ditt schema
Stora möjligheter att påverka din arbetsmängd och lön
Det är meriterande om du har:
Det är meriterande om du har:

Tidigare erfarenheter från arbete inom taxitrafiken
Vi värnar om en jämställd rekryteringsprocess där dina kompetenser ligger till grund för vårt urval.
Sista ansökningsdag är (3 månader från publiceringsdatum), urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsterna kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Se därför till att skicka in din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: akeriservice@bodentaxi.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556364-2023), http://www.bodentaxi.se Arbetsplats
Sverigetaxi Gällivare Jobbnummer
