Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker avdelningschef inom säkerhet
2026-04-24
Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.
Vi söker en chef till avdelningen för säkerhet, lokal och beredskap. Ditt uppdrag kommer de närmaste åren vara att bygga upp en organisation inom säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap. Som säkerhetschef är du tillika säkerhetsskyddschef för myndigheten. Du rapporterar direkt till generaldirektören och sitter i myndighetens ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter
Viktiga arbetsuppgifter de närmaste åren är att bygga upp en säkerhetsorganisation på myndigheten parallellt med att leda och planera det operativa arbetet på avdelningen under uppbyggnaden.
I rollen ingår att ta fram regelverk och vägledningar för verksamheten samt samordna myndighetens säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. Du blir ett viktigt stöd till linjeverksamheten i dessa frågor. Vidare ansvarar du för att medarbetare får den introduktion och utbildning som är nödvändiga inom säkerhetsskyddsområdet.
Du ansvarar för uppföljning, styrning och kontroll för säkerhetsskyddsarbetet som består av personal-, informations- och fysisk säkerhet. Du ansvarar också för att sätta upp och förvalta en god beredskapsplanering.
Till ditt stöd har du den avdelning som du successivt bygger upp och som består av underställda chefer och medarbetare.Kvalifikationer
Du är utbildad säkerhetsskyddschef eller har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års erfarenhet som säkerhets- och säkerhetsskyddschef i statlig verksamhet samt har erfarenhet av att leda verksamhet genom chefer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att leda en säkerhetsorganisation med brett uppdrag inom underrättelse- eller säkerhetstjänst. Du har arbetat med personal-, informations- och fysisk säkerhet.
Du har vidare erfarenhet av arbete med interna utredningar och att utforma utbildningar för medarbetare inom säkerhetsskyddsområdet. Du har goda kunskaper i säkerhetsskyddslagstiftningen.
Du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp där arbete i myndighets ledningsgrupp är meriterande.
Som person är du trygg och stabil och har hög integritet. Du är prestigelös och samarbetsorienterad. Du har ett gott omdöme och står för god regelefterlevnad samt är kvalitetsmedveten.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Initialt anställs du i den kommitté som har i uppdrag att bilda myndigheten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För anställning krävs svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kommer att ske innan anställning.
För frågor om tjänsten kontakta Åsa Ring, 08-405 10 00.
Sista ansökningsdag 15 maj.
Avdelningen för säkerhet, lokal och beredskap har en central roll i att skapa förutsättningar för att myndigheten har den säkerhet och säkerhetsskydd som verksamheten kräver. Avdelningen ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete vilket innefattar regelverk och vägledningar inom området samt genomförande av utbildningar. Uppföljning, utveckling och kontroll i nära samverkan med verksamheten är viktiga uppgifter för avdelningen. Avdelningen kommer att bestå av medarbetare inom säkerhet och säkerhetsskydd samt ha en enhet för lokalförsörjning och en funktion för beredskap. Ytterligare enheter inom avdelningen kan komma att bli aktuella.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
