Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker avdelningschef inom HR
2026-04-13
Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Vi söker en chef till avdelningen för HR, kommunikation och service. Ditt uppdrag kommer de närmaste åren vara att bygga upp organisation inom HR-området. Som HR-chef rapporterar du direkt till generaldirektören och sitter i myndighetens ledningsgrupp. Du representerar myndigheten hos Arbetsgivarverket.Dina arbetsuppgifter
Centrala arbetsuppgifter det närmaste året är att bygga upp myndighetens avdelning för HR, kommunikation och service parallellt med att rekrytera chefer och medarbetare till övriga myndigheten.
I rollen ingår att ta fram kollektivavtal, strategier och policies inom HR-området. En viktig del av ditt arbete kommer även att vara ett stöd till myndighetens chefer och introduktion för samtliga medarbetare.
Du kommer också ansvara för att hantera den verksamhetsövergång från annan myndighet som ska genomföras samt sätta upp rutiner för lönehantering.
Till ditt stöd har du den HR avdelning som byggs upp successivt och består av underställda chefer och medarbetare. Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom HR eller annan relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt minst fem år som HR-chef i statlig verksamhet. Du har erfarenhet av att leda verksamhet genom chefer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av att förhandla kollektivavtal samt goda kunskaper i arbetsrätt och statliga avtal. Du har arbetat länge med rekrytering på alla nivåer samt haft ett strategiskt ansvar för arbetsmiljöarbete. Du har god erfarenhet av att arbeta med chefsstöd och med personalärenden i komplex organisation.
Du har också erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling, kulturfrågor och värderingar samt erfarenhet av att lägga upp och genomföra chefs- och ledarutveckling. Vidare har du haft en central roll i att ta fram arbetsgivarvarumärke.
Du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och har du erfarenhet av arbete i myndighets ledningsgrupp är det meriterande. God kännedom av underrättelseverksamhet och att bygga upp verksamhet är också meriterande.
Som person är du självgående, mål- och resultatorienterad och uthållig. Du är prestigelös och samarbetsorienterad. Du är beslutsam och har gott omdöme samt har god kommunikativ förmåga.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Initialt anställs du i den kommitté som har i uppdrag att bilda myndigheten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För anställning krävs svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kommer ske innan anställning.
För information om tjänsten kontakta Charlotta Gustafsson, 08-405 10 00.
Avdelningen för HR, kommunikation och service har en central roll i att skapa förutsättningar för en stabil myndighet med gott ledarskap. Huvudsakligt fokus är rekrytering och arbetsgivarprofilering, teckna avtal och ta fram styrdokument och strategier inom HR- och kommunikationsområdet. Introduktion och kompetensutveckling, chefsstöd och ledarutveckling samt lönehantering är också prioriterade områden. Inom avdelningen finns kommunikationsenheten, löneenheten och serviceenheten.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
