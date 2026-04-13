Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker avdelningschef inom ekonomi
2026-04-13
Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Vi söker en chef till avdelningen för ekonomi och juridik. Ditt uppdrag kommer de närmaste åren vara att bygga upp en organisation inom avdelningens verksamhetsområden. Du rapporterar direkt till generaldirektören och sitter i myndighetens ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter
Centrala arbetsuppgifter det närmaste året blir bland annat att bygga upp myndighetens avdelning för ekonomi och juridik parallellt med att utveckla och implementera modeller för myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ingår former för verksamhetsplanering, budget, uppföljning, bokslut och årsredovisning.
Du ansvarar för att övriga myndigheten får kvalificerat stöd inom avdelningens verksamhetsområden. Du ansvarar också för att säkerställa kvalitet och leverans i det operativa ekonomiarbetet.
Till ditt stöd har du avdelningen som successivt byggs upp som består av underställda chefer och medarbetare. Kvalifikationer
Du har akademisk examen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet som ekonomichef eller motsvarande i statlig verksamhet och har erfarenhet av att leda verksamhet genom chefer.
Du har mångårig erfarenhet av att utveckla styrning och uppföljning i en statlig myndighet och har djup kunskap om statlig styrning och den statliga budgetprocessen.
Du har också bred erfarenhet av samtliga delar inom ekonomiområdet såsom budget, uppföljning och redovisning.
För att lyckas i din roll har du erfarenhet av arbete i ledningsgrupp. Har du dessutom erfarenhet av arbete i en myndighets ledningsgrupp är detta meriterande.
Meriterande är också erfarenhet från underrättelseverksamhet liksom erfarenhet av att bygga upp verksamhet.
Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du är prestigelös med ett gott omdöme och står för god regelefterlevnad. Du har vidare god kommunikativ förmåga.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Initialt anställs du i den kommitté som har i uppdrag att bilda myndigheten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För anställning krävs svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kommer ske innan anställning.
För information om tjänsten kontakta Charlotta Gustafsson, 08-405 10 00.
Avdelningen för ekonomi och juridik ansvarar för myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och inköp. Avdelningen har en central roll i att skapa förutsättningar för att myndigheten har den ekonomiska och rättsliga styrning som verksamheten kräver samt en välfungerande inköpsprocess. Initialt kommer avdelningen att utveckla och implementera styrmodeller, regelverk och vägledningar inom avdelningens verksamhetsområde. Uppföljning och utveckling i nära samverkan med verksamheten kommer att vara en viktig uppgift för avdelningen. Avdelningen kommer bestå av medarbetare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning samt en rättsenhet som leds av myndighetens chefsjurist och en inköpsenhet.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM
