Sveriges Taxitjänst söker Förare 2-4 anstäld

Sveriges taxitjänst / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-09-30


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sveriges taxitjänst i Helsingborg

Sveriges Taxi-tjänst söker 2-4 Taxiförare i Helsingborg

Annonstext

Sveriges Taxi-tjänst växer och vi söker nu 2 engagerade taxiförare till vårt team i Helsingborg med omnejd.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi inom Helsingborg, till och från flygplatser samt andra destinationer.

Ge våra kunder en trygg, säker och trevlig resa.

Hantera bokningar och betalningar på ett professionellt sätt.

Vi söker dig som:

Har giltigt taxiförarlegitimation (Taxi legitimation).

Är serviceinriktad, pålitlig och punktlig.

Kan arbeta både dag, kväll och helg.

Talar svenska eller engelska på en grundläggande nivå.

Vi erbjuder:

Trygg anställning med konkurrenskraftig lön och provision.

Flexibla arbetstider.

Ett trevligt arbetslag och möjlighet att utvecklas inom yrket.

Arbetsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Enligt överenskommelse + provision

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@sverigestaxi.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare legitimation".

Arbetsgivare
Sveriges taxitjänst, http://sverigestaxi.com

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägaren
Hassan Idres
hassanhasan1982@gmail.com
0769303027

Jobbnummer
9532198

Prenumerera på jobb från Sveriges taxitjänst

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges taxitjänst: