Sveriges Taxitjänst söker Förare 2-4 anstäld
Sveriges taxitjänst / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2025-09-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges taxitjänst i Helsingborg
Sveriges Taxi-tjänst söker 2-4 Taxiförare i Helsingborg
Annonstext
Sveriges Taxi-tjänst växer och vi söker nu 2 engagerade taxiförare till vårt team i Helsingborg med omnejd.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Köra taxi inom Helsingborg, till och från flygplatser samt andra destinationer.
Ge våra kunder en trygg, säker och trevlig resa.
Hantera bokningar och betalningar på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation (Taxi legitimation).
Är serviceinriktad, pålitlig och punktlig.
Kan arbeta både dag, kväll och helg.
Talar svenska eller engelska på en grundläggande nivå.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön och provision.
Flexibla arbetstider.
Ett trevligt arbetslag och möjlighet att utvecklas inom yrket.
Arbetsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Enligt överenskommelse + provision
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@sverigestaxi.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare legitimation". Arbetsgivare Sveriges taxitjänst
, http://sverigestaxi.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägaren
Hassan Idres hassanhasan1982@gmail.com 0769303027 Jobbnummer
9532198