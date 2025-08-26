Sveriges Taxi-tjänst behöver 2 - 3 Taxi förare

Sveriges taxitjänst / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-08-26


Sveriges Taxi-tjänst söker 2 Taxiförare i Helsingborg

Annonstext

Sveriges Taxi-tjänst växer och vi söker nu 2 engagerade taxiförare till vårt team i Helsingborg med omnejd.

2025-08-26

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi inom Helsingborg, till och från flygplatser samt andra destinationer.

Ge våra kunder en trygg, säker och trevlig resa.

Hantera bokningar och betalningar på ett professionellt sätt.

Vi söker dig som:

Har giltigt taxiförarlegitimation (Taxi legitimation).

Är serviceinriktad, pålitlig och punktlig.

Kan arbeta både dag, kväll och helg.

Talar svenska eller engelska på en grundläggande nivå.

Vi erbjuder:

Trygg anställning med konkurrenskraftig lön och provision.

Flexibla arbetstider.

Ett trevligt arbetslag och möjlighet att utvecklas inom yrket.

Arbetsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Enligt överenskommelse + provision

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kontaktuppgifter till oss så återkommer vi för intervju.

Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Ring 042-330 430 0700362363
E-post: Info@taxihelsingborg.net

Arbetsgivare
Sveriges taxitjänst

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hassan Idres Hasan
0769303027

Jobbnummer
9476981

