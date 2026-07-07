Sveriges största sportkedja söker nu en Supply Chain Planner
Jobandtalent Sweden AB / Logistikjobb / Norrköping Visa alla logistikjobb i Norrköping
2026-07-07
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, Söderköping
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eller i hela Sverige
Stadium är ett familjeägt svenskt detaljhandelsföretag med rötter i Norrköping. Genom våra koncept Stadium och Stadium Outlet har vi vuxit till Sveriges största sport- och sportmodekedja med målet att inspirera människor till ett aktivt och hälsosamt liv. Vi arrangerar även ett av Sveriges största idrottsläger, Sports Camp, och samarbetar med flera välkända idrottsevenemang.
Bakom varje leverans till våra butiker och vår e-handel finns en välplanerad Supply Chain. Nu söker vi en Supply Chain Planner Outbound med fokus på prognostisering som vill vara med och utveckla våra logistikflöden och bidra till att rätt produkter finns på rätt plats – i rätt tid.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens, stort eget ansvar och en verksamhet där utveckling, samarbete och ständiga förbättringar står i fokus.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som drivs av analys, planering och problemlösning och som vill arbeta i en verksamhet där datadrivna beslut gör verklig skillnad.
Du ansvarar för prognostisering och planering av utflödet från våra centrallager till butiker och e-handel. Tillsammans med kollegor inom lager, transport, inköp och kommersiella funktioner säkerställer du effektiva varuflöden, hög tillgänglighet och kostnadseffektiva leveranser.
Du trivs i en dynamisk miljö där många faktorer påverkar planeringen och där du får kombinera analytiskt tänkande med operativt arbete. Samtidigt motiveras du av att utveckla processer, utmana arbetssätt och bidra till ständiga förbättringar.
Hos Stadium blir du en del av ett team som just nu befinner sig i en spännande utvecklingsresa där vi tillsammans bygger framtidens Supply Chain.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Ansvara för prognostisering och planering av utflödet från centrallager till butiker och e-handel
Optimera varuflöden utifrån försäljning, lagerstatus, säsong och affärsprioriteringar
Säkerställa hög tillgänglighet och kostnadseffektiva leveranser
Följa upp leveranser, hantera avvikelser och prioritera volymer vid kapacitetsutmaningar
Samarbeta nära lager, transport, tredjepartslogistik, inköp och kommersiella funktioner
Analysera servicegrad, lagerbalans och prognosutfall
Driva förbättringsarbete inom planeringsprocesser, datakvalitet och arbetssätt
Vara ett stöd i frågor kring tillgänglighet, leveranser och saldoProfil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har ett genuint intresse för logistik och Supply Chain. Du är van att arbeta datadrivet och har förmågan att se samband mellan olika variabler för att fatta välgrundade beslut.
Du är nyfiken, prestigelös och trivs i nära samarbete med andra. Samtidigt är du trygg i att prioritera, fatta beslut och hantera förändringar när tempot är högt.
För att lyckas hos oss har du ett helhetsperspektiv, ett starkt eget driv och en vilja att utveckla både processer och arbetssätt.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom Supply Chain, logistik, inköp, ekonomi eller motsvarande
Har minst två års erfarenhet av prognostisering och planering inom logistik eller Supply Chain
Har erfarenhet av att planera varuflöden i en operativ verksamhet med många parallella flöden
Har arbetat med prognoser där flera variabler, exempelvis geografi och väder, påverkar planeringen
Har erfarenhet av samarbete med lager, transport, tredjepartslogistik, inköp och kommersiella funktioner
Är van att analysera data och omsätta insikter till konkreta beslut
Har mycket goda kunskaper i Excel och god systemvana
Har erfarenhet av Power BI
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande
Erfarenhet av IFS
Erfarenhet av Infor M3
Erfarenhet av LEAN eller kontinuerligt förbättringsarbete
Erfarenhet av replenishment- eller distributionsplanering inom retail
Vi erbjuder
En nyckelroll i vår Supply Chain-organisation där du har möjlighet att påverka och utveckla framtidens logistikflöden. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark laganda, på en arbetsplats där utveckling, samarbete och ständiga förbättringar står i fokus.
Friskvårdsbidrag
Gym på kontoret
Kollektivavtal
Fem veckors semester
Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare, heltid Arbetstider: Kontorstider med flexibilitet Placeringsort: NorrköpingSå ansöker du
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan och bifogar CV samt personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Stadium med Job&Talent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029337-2091029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9995967